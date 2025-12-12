 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
0

Мосбиржа запланировала обжаловать изъятие акций СМЗ в Верховном суде

Мосбиржа до конца года планирует обжаловать решение суда об изъятии у частных инвесторов акций Соликамского магниевого завода по иску прокуратуры. Площадка будет настаивать на признании биржевых покупателей законными владельцами
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Московская биржа планирует обжаловать решение об изъятии бумаг Соликамского магниевого завода (СМЗ) у частных инвесторов в Верховном суде, сообщила журналистам управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына.

«До конца года мы планируем обжаловать кассационное решение по СМЗ, попросив оставить в силе решение апелляционной инстанции, признавшей законными владельцами миноритариев, купивших акции на организованных торгах», — сказала Курицына в ответ на вопрос о ходе дела.

О каком деле идет речь

Соликамский магниевый завод — предприятие в Пермском крае, которое занимается производством первичного магния, а также переработкой радиоактивных и редкоземельных металлов. В 1992 году оно было приватизировано, а через 30 лет, в августе 2022-го, Генпрокуратура подала иск о признании сделки незаконной. Первоначально она добилась через суд изъятия контрольного пакета завода у мажоритариев Сергея Кирпичева, Петра Кондрашева, Тимура Старостина и Игоря Пестрикова, которым принадлежало 89,4%.

Затем был подан иск об изъятии акций у миноритарных акционеров. Суд первой инстанции встал на сторону истца и постановил изъять акции СМЗ в пользу государства. Дело стало прецедентным для российского рынка, так как впервые у инвесторов были изъяты акции, купленные на бирже, а не в ходе прямых сделок (10,6%).

Биржа планирует обжаловать вердикт Арбитражного суда Уральского округа, который на заседании 20 октября поддержал решение первой инстанции — та еще в марте 2024 года удовлетворила требования прокуратуры об изъятии в доход государства акций СМЗ, купленных на бирже частными инвесторами. Одновременно окружной суд постановил выплатить всем миноритариям (и тем, кто купил на бирже, и тем, кто получил акции напрямую от завода как его сотрудник) компенсации в размере «рыночной стоимости истребованных у них акций», говорится в соответствующем постановлении суда.

В октябре прошел третий раунд спора вокруг акций СМЗ. До этого апелляция отменяла решение первой инстанции об изъятии ценных бумаг у миноритарных акционеров предприятия, но прокуратура не согласилась с этим и подала кассационную жалобу в окружной суд. Прокуратура подчеркивала, что причиной изъятия акций стала неправомерная приватизация предприятия в 1992 году. Процедура была проведена с нарушениями и не уполномоченными на это органами, инвесторы, купившие акции на бирже, наряду с мажоритариями являются недобросовестными приобретателями, сочли в ведомстве. Прокуратура предлагала миноритариям компенсации за бумаги в размере 9,6 тыс. руб. за штуку (перед закрытием акции СМЗ на Мосбирже стоили 7,3 тыс. руб., а на пике — в феврале 2022 года — более 15 тыс. руб.). Почти половина владельцев акций СМЗ согласились на условия прокуратуры.

Решение кассации обжалуют и сами частные инвесторы, у которых изъяли акции. С жалобой в Верховный суд они обратились 6 ноября, следует из карточки дела. На момент публикации материала к жалобе присоединились 24 человека. Всего среди миноритариев значится около 2 тыс. человек, сообщил РБК управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов, чья компания представляет интересы частных инвесторов в споре с инстанцией.

Прокуратура заявила о «неосторожности» биржи из-за допуска СМЗ к торгам
Подписка на РБК
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

О планах обжаловать в Верховном суде изъятие акций у миноритарных инвесторов заявил и Банк России. «По мнению Банка России, нормы закона об ограничении возможности истребования имущества, приобретенного на организованных торгах, направлены на обеспечение стабильности оборота и повышение доверия лиц к организованным торгам. Изъятие акций у частных инвесторов негативно влияет на уровень защиты прав добросовестных инвесторов и подрывает доверие к финансовому рынку», — отметил регулятор. Но пока его жалоба не зарегистрирована, следует из карточки дела.

Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Акции Верховный суд изъятие Мосбиржа
