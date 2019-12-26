Минтруд решил ежегодно выделять ₽2 млрд на переобучение женщин в декрете

Такая сумма будет выделяться вплоть до окончания действия нацпроекта «Демография». По словам главы Минтруда, женщины смогут восстановить прежние навыки и освоить абсолютно новые для себя профессии

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Со следующего года в России в рамках нацпроекта «Демография» будет выделяться по 2 млрд руб. Эти средства будут направлены на повышение квалификации и переобучение находящихся в отпуске по уходу за ребенком женщин. Об этом в интервью «России 24» заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По его словам, такая сумма будет выделяться ежегодно вплоть до 2024 года (окончание действия нацпроекта) субъектам из федерального бюджета. Как отметил министр, женщины сами смогут выбрать необходимую им программу.

«Мы исходим из того, что во время отпуска по уходу за ребенком женщина теряет квалификацию — просто жизнь идет вперед, а навыки надо восстановить», — отметил Топилин.

Он пояснил, что это может быть «просто восстановление прошлых навыков» из-за изменения условий работы или «связано с тем, что женщина хочет поменять профессию и место работы».