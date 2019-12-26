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Минтруд решил ежегодно выделять ₽2 млрд на переобучение женщин в декрете
Такая сумма будет выделяться вплоть до окончания действия нацпроекта «Демография». По словам главы Минтруда, женщины смогут восстановить прежние навыки и освоить абсолютно новые для себя профессии
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Со следующего года в России в рамках нацпроекта «Демография» будет выделяться по 2 млрд руб. Эти средства будут направлены на повышение квалификации и переобучение находящихся в отпуске по уходу за ребенком женщин. Об этом в интервью «России 24» заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По его словам, такая сумма будет выделяться ежегодно вплоть до 2024 года (окончание действия нацпроекта) субъектам из федерального бюджета. Как отметил министр, женщины сами смогут выбрать необходимую им программу.

«Мы исходим из того, что во время отпуска по уходу за ребенком женщина теряет квалификацию — просто жизнь идет вперед, а навыки надо восстановить», — отметил Топилин.

Он пояснил, что это может быть «просто восстановление прошлых навыков» из-за изменения условий работы или «связано с тем, что женщина хочет поменять профессию и место работы».

Максимальный размер декретных выплат в 2020 году составит 322 тыс. руб.
Общество

В июле прошлого года Топилин в интервью «Российской газете» заявил, что региональные программы переобучения мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, будут существенно расширены за счет выделения на них средств из федерального бюджета. Тогда министр отмечал, что бесплатно переобучаться и повышать квалификацию ежегодно смогут около 30 тыс. женщин. На тот момент, как говорил Топилин, все программы по переобучению оплачивались регионами. «Но с 2020 года регионы будут финансироваться по иной схеме, нежели субсидированием, которое раньше было предусмотрено. Минфин это подтвердил», — заявлял он.

Минтруд заявил о планах увеличить выплаты работающим в декрете женщинам
Общество

Как сообщали в Минтруде, наиболее востребованные специальности по переобучению среди находящихся в декрете женщин — бухгалтер, оператор электронно-вычислительных машин (ЭВМ), мастер маникюра и педикюра, парикмахер, повар, продавец, делопроизводитель, медсестра, секретарь, менеджер по кадрам, персоналу и торговле. Среди обучающих направлений женщины, в частности, могут выбрать курсы кадрового и финансового менеджмента, управления госзакупками, бухгалтерского учета, инновационных технологий дошкольного образования и др.

Продолжительность обучения составляет от 72 до 510 часов. После окончания обучения выдается удостоверение государственного образца и оказывается помощь с трудоустройством в том случае, если женщина перед декретом не работала или приняла решение поменять сферу деятельности.

Автор: Михаил Юшков
Теги: нацпроекты, обучение, декрет
Материалы по теме
Максимальный размер декретных выплат в 2020 году составит 322 тыс. руб.
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