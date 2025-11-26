Для развития Арктики начали прорабатывать идею создания новой корпорации

Для реализации проекта по развитию Арктики, идею которого уже поддержал президент Владимир Путин, могут создать новую корпорацию. Среди вариантов — «дочка» ВЭБ.РФ или «Росатом»

Андрей Чибис и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Для координации развития Арктики в рамках нового комплексного проекта «Арктика и Трансарктический транспортный коридор», создание которого было поддержано президентом Владимиром Путиным, необходимо создание специальной корпорации развития, рассказал в эфире Радио РБК губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Корпорация призвана привлекать долгосрочный инвестиционный, в том числе зарубежный, капитал в арктические проекты. «По нашему мнению, необходимо создание специальной корпорации развития, которая могла бы при соответствующей гарантии государства выпускать в том числе длинные арктические облигации. То есть привлекать сюда деньги под те проекты, которые необходимы государству. Инвестиционно привлекательные, но без гарантий государства в них кто-то вряд ли пойдет, — пояснил губернатор. — По нашему мнению, это может быть одна из «дочек» ВЭБа. Либо, например, «Росатом», который активно занимается развитием Северного морского пути. [Или] сделать совместную компанию. Это вопрос как раз соответствующих деталей». По его словам, возможен также вариант дополнительной капитализации и трансформации подведомственной Минвостокразвития Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Что такое новый проект по Арктике

Андрей Чибис просил президента Владимира Путина поддержать комплексный проект, в который будет «упаковано» финансирование почти всех арктических программ. Об этом он сказал на встрече с Владимиром Путиным, фрагмент которой был опубликован на сайте президента России 24 ноября.

По словам губернатора, инициатива поддержана Морской коллегией и комиссией Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика». Он отметил, что проект должен интегрировать все ключевые направления развития: обеспечение национальной безопасности, добычу и глубокую переработку полезных ископаемых, формирование связанной транспортной системы, объединяющей морской коридор с железнодорожной инфраструктурой, речными путями и транспортными узлами. При этом решение социальных задач в арктической зоне — развитие социальной и жилой инфраструктуры — предлагается оставить в рамках действующих национальных проектов.

В качестве одной из главных причин инициативы глава региона называет возможное падение грузовой базы Трансарктического транспортного коридора (ТТК) после 2035 года. Причиной падения станет естественная выработанность осваиваемых российских месторождений. Для запуска новых месторождений в эксплуатацию с 2035 года начинать геологоразведку нужно в ближайшее время, так как с ее старта до ввода в эксплуатацию обычно уходит от двух до десяти лет.

По словам Чибиса, речь идет о месторождениях нефти и газа как на суше, так и на шельфе. В качестве примера он привел Штокмановское месторождение «Газпрома» в Баренцевом море. Необходима также разработка минеральных удобрений, редкоземельных металлов, лития. Продукция, добываемая в Арктике, выступит основой грузовой базы ТТК.

Губернатор отметил, что в части развития ресурсной базы предполагаются расширение геологоразведочных работ и создание производств по глубокой переработке сырья. В часть развития ТТК предлагается включить финансирование развития судостроительных и судоремонтных мощностей для наращивания коммерческого, грузового и вспомогательного флота, развития ледокольного флота, портовой инфраструктуры. В раздел, посвященный науке и разработке технологий, предлагается включить подразделы, касающиеся развития научно-исследовательских центров, разработки новых технологий по разведке, добыче, переработке полезных ископаемых. В экологический раздел — подразделы, касающиеся ликвидации накопленного экологического ущерба, экологического мониторинга.

В пресс-службе «Росатома» сказали РБК, что госкорпорация поддерживает необходимость разработки комплексного проекта развития арктической зоны и выступает соисполнителем соответствующего поручения президента, которое было дано по итогам Мурманского международного экономического форума и предусматривает не только реализацию приоритетных промышленных проектов в Арктике, но и развитие транспортной инфраструктуры, в том числе ТТК.

«Данный проект позволит обеспечить взаимоувязку мероприятий различной отраслевой направленности для достижения целей и решения задач, предусмотренных соответствующими документами долгосрочного планирования и иными документами стратегического характера, направленными на развитие Арктики. Озвученный губернатором Мурманской области Андреем Чибисом проект — результат проработки поручения президента, предусматривающий формирование мер, необходимых для территориального, социально-экономического и транспортного развития Арктики. Объем финансирования будет определен после формирования целевых показателей проекта и набора мероприятий, необходимых для их достижения», — сказал представитель «Росатома».

Представитель ВЭБ.РФ напомнил, что Путин поручил на базе госкорпорации сформировать проектный офис для решения задач инфраструктурного развития Арктического региона, которые требуют крупных инвестиций. «И мы последовательно занимаемся этой задачей», — подчеркнули в ВЭБ.РФ».

«Вопрос проработан, доклад направлен», — ответили РБК в правительстве, отказавшись от подробностей. В Морской коллегии отказались от комментариев.