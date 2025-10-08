 Перейти к основному контенту
Объем перевозки сырья в акватории Арктики снизится после 2035-го на 40%

Госсовет увидел риск сокращения перевозок минерального сырья по основной части Трансарктического транспортного коридора — в арктической акватории. После 2035 года, за 15 лет, они могут снизиться на 40%
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Объем перевозок минерального сырья по арктической акватории Трансарктического транспортного коридора (ТТК) рискует сократиться на 40% в период с 2035 по 2050 года. К такому выводу пришли в комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика», возглавляемой губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Согласно его презентации, представленной на конференции RAO/CIS Offshore 2025, по итогам нынешнего года грузопоток минерального сырья по арктической части ТТК составит 47 млн т, а в 2035 году — 123 млн т, из которых 111 млн т придется на сектор Северного морского пути (СМП, центральная и базовая часть ТТК), 9 млн т — на Поморский сектор и еще 2,5 млн т — на Камчатский. Таким образом, общий показатель может вырасти в 2,6 раза. Однако по итогам 2050 года ожидается падение на 40% к уровню 2035 года — до 74 млн т.

Как пояснил в своем выступлении вице-президент Российской академии наук (РАН, члены его советов принимали участие в подготовке прогноза) Сергей Чернышев, в выводах комиссии Госсовета учтены все действующие и строящиеся проекты с морским вывозом минерального сырья, расположенные на побережье Печорского моря, акватории Севморпути и Берингова моря. Главная причина такой динамики — снижение объемов отгрузки углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых, что в свою очередь связано с естественным истощением месторождений. Вместе с тем, по словам академика, минеральное сырье, в частности продукция нефтегазового комплекса, является определяющим для грузопотока ТТК и его центральной части — Северного морского пути, подчеркнул академик. Так, в 2024 году на углеводороды пришлось 83% грузопотока СМП.

В презентации Чибиса отмечается, что в этой связи необходимо расширить геологоразведочные работы и лицензирование новых месторождений в Арктике. При этом важно учесть, что время, которое требуется на подготовку месторождений к вводу в освоение, может занимать более 10 лет. «Но нам сегодня, в качестве одного из ключевых приоритетов, необходимо наращивать инвестиции в развитие тех региональных ресурсов, которые обеспечивают загрузку Трансарктического транспортного коридора после 2035 года. А вторая задача — это, конечно, население», — заявил глава Мурманской области.

В Калининградскую область прибыло первое судно через Севморпуть
Политика
Фото:aa_alikhanov / Telegram

Чернышев в свою очередь заметил, что «российская парадигма геологоразведки, ориентированная на традиционные месторождения, начинает давать сбой», поэтому требуется «развитие новых научных подходов и месторождений полезных ископаемых, в том числе глубоко залегающих нетрадиционных типов».

Что такое Трансарктический транспортный коридор

Проект Трансарктического транспортного коридора широко начали обсуждать с марта 2025 года. В сентябре президент России Владимир Путин затронул эту тему, выступая на Восточном экономическом форуме. «Мы все время говорим про Северный морской путь, но, если вы обратили внимание, я сказал и говорю про Трансарктический коридор, потому что мы пришли к выводу, что нужно оперировать соображениями большего масштаба», — сказал он. Путин пояснил, что маршрут пролегает от Санкт-Петербурга через Мурманск, Архангельск и Северный морской путь во Владивосток. При этом он представляет собой комплексную систему, которая должна объединить морской, железнодорожный, автомобильный виды транспорта, а также позволит использовать потенциал таких рек, как Обь, Енисей и Лена. Путин заметил, что интерес к ТТК растет как со стороны российских компаний, работающих в Арктике, так и со стороны иностранных перевозчиков.

По словам Чернышева, Трансарктический транспортный коридор обеспечивает внутренние и внешнеторговые перевозки, в частности внешнеторговый оборот России со странами Глобального Юга, а целевым рынком ТТК можно назвать Восточную Азию. Замглавы Минтранса Константин Пашков, в свою очередь, заметил, что конкретные точки входа в Трансарктический транспортный коридор еще предстоит определить. «Очевидно, что главная — это Санкт-Петербург, морская столица, а где он будет заканчиваться — вопрос риторический, потому что для моряков горизонт — это весь мир. Минтранс в своей части сосредоточен на реализации поручения президента, который поставил задачу развития Трансарктического транспортного коридора. Уже ведется развитие мультимодальных логистических центров, как на базе действующих портов, так и строительстве новых. В настоящее время работаем с Якутией, Иркутской областью, ведутся переговоры по развитию перегрузочных комплексов в Красноярском крае, в Ямало-Ненецком автономном округе, где определяются те речные порты, которые имеют хороший доступ к железнодорожным путям и автомобильным дорогам», — сообщил замминистра.

Как отметил Чибис, для эффективного развития маршрута необходим президентский долгосрочный проект «Арктика и Трансарктический транспортный коридор». Он станет инструментом реализации новой стратегии развития Арктики до 2050 года, считает губернатор.

