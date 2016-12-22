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Минсельхоз назвал последствия роста оптовых цен на сахар для потребителей
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Минсельхоз назвал последствия роста оптовых цен на сахар для потребителей
Экономика, 19:47
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Минсельхоз назвал последствия роста оптовых цен на сахар для потребителей
Повышение оптовых цен на сахар не влияет на цену продукта для конечного потребителя, заверили в ведомстве. По данным Минсельхоза, этой осенью оптовые цены на сахар выросли в 1,5 раза в годовом выражении из-за низкого урожая
Переработка сахарной свеклы (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Рост оптовых цен на сахар, которые с начала года подскочили на 44%, не повлечет за собой изменение стоимости продукта в рознице. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

«Изменение оптовой цены на сахар не влияет на его стоимость для конечного потребителя. Динамика розничной цены гораздо менее выражена чем оптовая, которая в большей степени подвержена волатильности», — отметили в ведомстве.

Власти подчеркнули, что за год розничная цена на сахар-песок «поднялась на уровне инфляции». Это, в свою очередь, было обусловлено маркетинговой политикой торговых сетей, для которых сахар является «якорным товаром».

Несладкий прогноз: почему цены на сахар резко взлетели
Бизнес

По данным министерства, на 18 октября оптовая цена на сахар в Южном федеральном округе достигла показателя, который более чем на 50% выше отметки прошлого года, — 35,9 руб. за 1 кг. Причины такого изменения ценника в Минсельхозе не пояснили.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов считает, что это произошло из-за низкого урожая сахарной свеклы. В текущем году площадь посева культуры была на 6% меньше, чем в предыдущем, урожайность на юге страны снизилась в годовом выражении на 25%, говорил он РБК.

ФАС изучит ситуацию с ростом цен на сахар
Экономика

В Федеральной антимонопольной службе ранее рассказали, что уже изучают ситуацию с ростом оптовых цен на сахар. Глава ведомства Игорь Артемьев указывал, что рост цен вызвал всеобщее беспокойство, поскольку данный продукт является биржевым товаром.

Авторы: Анна Трунина, Елена Сухорукова.
Теги: Минсельхоз , сахар , рост цен
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