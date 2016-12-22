В России резко выросли цены на сахар

Этой осенью в России резко выросли оптовые цены на сахар — в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Минсельхоза. Кондитеры уже высказали озабоченность по поводу дороговизны сырья

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Резкое повышение оптовых цен на сахар началось в сентябре этого года. Аналитические материалы Минсельхоза свидетельствуют о том, что на 18 октября в Южном федеральном округе оптовая цена на сахар (традиционно базисом для ее определения является Краснодар) была на 50% выше, чем в октябре прошлого года — 35,9 руб. за 1 кг. С начала года оптовая цена выросла почти на 44%. В материалах министерства причина роста не указана, не прокомментировали удорожание сахара и в пресс-службе Минсельхоза.

Рост оптовых цен на сахар в середине сентября стал неожиданностью для рынка, признает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. По его словам, несмотря на то что после 24 сентября в большинстве регионов оптовые цены на сахар медленно снижались, в Центральной России в октябре они по-прежнему держатся на уровне 35 руб. за 1 кг. Повышение оптовых цен подтверждают и в российском офисе французской Sucden, которая, в частности, производит сахар под брендом «Услада» и поставляет продукцию для предприятий Coca-Cola, PepsiCo, Mars, Nestle, Heineken.

Не сахарный год

Одна из основных причин роста оптовых цен на сахар — низкий урожай сахарной свеклы, объясняет Иванов. В 2018 году площадь посева сахарной свеклы была на 6% меньше, чем в предыдущем: под эту культуру было засеяно 1,13 млн га. При этом урожайность сахарной свеклы на юге страны по сравнению с прошлым годом снизилась на 25%, до 371,6 ц с 1 га. В результате Россия, по прогнозам ИКАР, произведет в сезоне 2018/19 5,8 млн т сахара, что ниже показателя предыдущего сезона и ниже прогнозируемого уровня потребления 6–6,1 млн т. Дефицита сахара Иванов, впрочем, не ожидает: у России сохраняется не менее 200 тыс. т избыточных запасов с прошлых сезонов, и около 300 тыс. т она импортирует из других стран, прежде всего из Белоруссии. С учетом этого Россия даже сможет направить на экспорт порядка 150–200 тыс. т сахара.

Помогла Белоруссия В сезоне 2017/18 урожай сахарной свеклы был хороший и сахара в России было произведено 6,6 млн т при внутреннем потреблении 5,9 млн т. Образовавшийся на рынке профицит сахара привел к тому, что цены на него начали падать. Решить проблему помогла Белоруссия, которая согласилась выкупить у России «лишний» свекловичный сахар и загрузить им свои заводы, ограничив импорт тростникового сахара-сырца.

Месяц назад на рынке началась паника, которая была связана с очень низкой урожайностью сахарной свеклы в Краснодарском крае — этот регион обеспечивает 25% производства сахара, рассказывает финансовый директор российского офиса Sucden Глеб Тихомиров. По его словам, плохой урожай свеклы в регионе связан с сильной засухой. Когда стало понятно, что в Центральной России ситуация лучше, содержание сахара в свекле высокое, прогнозы производства стали увеличиваться, добавляет Тихомиров, предупреждая, однако, что экспорт сахара в этом сезоне может сократиться.

Дефицит сахара и рост цены на внутреннем рынке может быть создан и искусственно за счет того, что российские производители сахара решат воспользоваться дефицитом в соседнем Казахстане, с которым у России единое экономическое пространство, утверждает один из собеседников РБК. Раньше Казахстан пользовался льготой в рамках ЕАЭС и мог до 2019 года беспошлинно ввозить сахар-сырец из третьих стран (в России пошлина составляет $140–250 за тонну). Но с 1 августа льгота была отменена, и теперь ввозимый в Казахстан сахар облагается пошлиной $340 за тонну. В результате о критической ситуации начали заявлять производители: в сентябре у закупщиков осталось сахара «на пять-семь дней», а «через две недели» сахар закончится в торговых сетях, приводили казахские СМИ слова начальника управления цепями поставок пищевого дивизиона компании Raimbek Сурена Абибулаева. В Министерстве национальной экономики Казахстана дефицит сахара и рост цен опровергали, сообщали СМИ.

Карамель и леденцы

Рост цен на сахар уже обеспокоил производителей кондитерских изделий. Как сообщил РБК исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин, сейчас на уровне профильных ассоциаций АСКОНД и Союзроссахар ведутся консультации по ситуации на рынках сахара. Представитель Союзроссахара не ответил на запрос РБК.

Любое повышение стоимости сырья приводит к росту себестоимости производства и снижению рентабельности, говорит председатель совета директоров группы «Конфаэль» Ирина Ильдарханова. Она напоминает, что в этом году для кондитеров из-за ослабления рубля уже подорожало импортное сырье. Повышение цен на сахар, по мнению Ильдархановой, больше всего ударит по недорогому сегменту кондитерских изделий, которые почти целиком состоят из сахара, — карамели и леденцам. Подорожание кондитерских изделий потребитель ощутит на себе не сразу, оно будет постепенным, считает эксперт.

Что происходит в рознице?

Сахар дорожает не только у оптовых поставщиков, но и в магазинах: по информации Минсельхоза, с начала 2017 года розничные цены на сахар в октябре выросли на 17,6%, до 42,7 руб. 1 кг. Впрочем, по сравнению с октябрем прошлого года цены выросли только на 5%. Данные Росстата свидетельствуют о том, в сентябре розничные цены на сахарный песок были ниже, чем год назад: 41,1 руб. против 42,6 руб. за 1 кг. Однако данных за октябрь у Росстата еще нет. Розничные цены традиционно реагируют на динамику оптовых с некоторым запозданием, указывает Иванов.

В X5 Retail Group (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель»), по словам ее представителя, рост закупочных цен на сахар фиксируют с начала сентября. Но этот рост был смягчен самим ретейлером, и розничная стоимость сахара остается стабильной, уверяют в группе. В сети «Ашан» отказались от комментария. Представители сетей «Магнит», «Дикси», «Лента», Metro Cash & Carry на запрос не ответили.

Сахарный песок входит в перечень социально значимых продуктов, для которых государство может установить предельные розничные цены на 90 дней, если в течение месяца этот продукт подорожал хотя бы в одном регионе более чем на 30%. Всего в перечне, закрепленном постановлением правительства №530 от 15 июля 2010 года, 24 продукта, в том числе хлеб, куриные яйца, питьевое молоко, морковь, яблоки, несколько видов мяса и рыбы.