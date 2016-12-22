ФАС изучит ситуацию с ростом цен на сахар

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает ситуацию с ростом оптовых цен на сахар. Об этом заявил журналистам глава службы Игорь Артемьев передает ТАСС.

По его словам, рост цен на сахар вызвал всеобщее беспокойство, поскольку данный продукт является биржевым товаром.

«Если возникает дефицит [сахара], цены могут на бирже расти, они периодически то растут, то падают. Когда они падают, этого никто не замечает, а когда они повышаются, все, естественно, беспокоятся», — пояснил Артемьев.

Он добавил, что служба в течение десяти дней сообщит о причинах роста цен на сахар.

Ранее Минсельхоз сообщил, что этой осенью в России оптовые цены на сахар резко выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Одна из основных причин роста оптовых цен на сахар — низкий урожай сахарной свеклы.