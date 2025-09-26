 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
Минэкономики назвало риски для экономического прогноза

Основной внешний риск — замедление мировой экономики, внутренние же связаны с сохранением жестких денежно-кредитных условий, говорится в опубликованном прогнозе Минэкономразвития на 2026–2028 годы
Фото: Андрей Любимов / РБК

В базовом сценарии в Министерстве экономического развития ожидают, что российская экономика в 2026 году вырастет на 1,3%, но в консервативном темпы могут оказаться на 0,5 процентного пункта ниже (0,8%), следует из опубликованной ведомством полной версии прогноза социально-экономического развития до 2028 года.

Ранее РБК подробно разбирал основные параметры базового прогноза (об этом можно прочитать в подписке). В него в том числе закладываются снижение на 0,5% инвестиций в основной капитал в 2026 году, рост безработицы до 2,6% и доллар по 92 руб.

Минэкономики пишет, что основными рисками для базового прогноза (рост ВВП на 1,3% в 2026 году после оценочного 1% в 2025-м; ускорение до 2,8 и 2,5% соответственно в 2027 и 2028 годах) являются:

  • внешний — возможное замедление темпов роста мировой экономики;
  • внутренний — более длительный период жестких денежно-кредитных условий.

Замедление глобальной экономики может повлиять на спрос на российский экспорт и привести к снижению экспортных цен на традиционные для него товары. Подобное развитие событий создает риски как для экспортоориентированных отраслей, так и для бюджета — прежде всего в части нефтегазовых доходов, отмечает ведомство.

Внутренние же риски связаны с сохранением жесткой денежно-кредитной политики, что может отрицательно влиять на потребительскую и инвестиционную активность. Для бюджета это означает, что могут снижаться доходные поступления (например, поступления НДС или налога на прибыль прямо зависят от экономической конъюнктуры. — РБК) и, соответственно, некоторые расходные направления, предупреждают в Минэкономики.

Реализацию этих рисков Минэкономики как раз и учитывает в консервативном сценарии своего прогноза. Негативный вариант предполагает усиления санкционного давления на российскую экономику через вторичные санкции, рост дисбалансов в мировой экономике из-за торговых войн и соответствующий более медленный рост мирового спроса на нефть при более высоких темпах роста предложения стран вне ОПЕК+, а также более медленное смягчение денежно-кредитных условий в России.

Впрочем, и при таком возможном варианте развития событий в ведомстве не ожидают рецессии: рост в 2026 году тогда составит 0,8%, а в следующие два прогнозных года в среднем 1,7% в год. В консервативном варианте инвестиции снижаются на 1,3% в 2026 году, рост розничного товарооборота практически останавливается (плюс 0,3%), однако инфляция к концу года все равно опускается до целевых 4%.

