Экономика⁠,
0

В Центробанке исключили переход экономики в стадию рецессии в этом году

Советник главы ЦБ Тремасов: в 2025 году сценарий перехода в рецессию исключен
Тремасов заявил, что в повестке нет перехода экономики в отрицательную область. Он отметил, что данные Росстата за второй квартал оказались «несколько слабее» ожидаемых, но говорить о рецессии не приходится
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сценария перехода экономики в стадию рецессии в этом году «нет в повестке». Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

«Говорить о переходе экономики в стадию рецессии не приходится. Такого сценария нет в повестке», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, те данные, которые предоставил Росстат за второй квартал, «действительно оказались несколько слабее» ожидаемых, передает «Интерфакс». «Но говорить о переходе экономики в стадию рецессии, о спаде, об отрицательных темпах роста, нет, об этом не приходится», — уточнил Тремасов.

Он добавил, что «складывается ощущение», что по динамике роста ВВП на 2025 год Россия находится ближе к нижней границе прогноза.

Росстат зафиксировал замедление темпов роста российской экономики во втором квартале 2025 года. По данным службы, ВВП увеличился на 1,1% год к году против 1,4% в первом квартале.

Во втором квартале на рост ВВП позитивно повлияли рост оборота общественного питания (+9,1%), обрабатывающие производства (+3,7%) и строительство (+2,4%). В то же время снижение продемонстрировали оптовый товарооборот (-4,2%); водоснабжение (-2,0%) и добыча полезных ископаемых (-1,0%).

Набиуллина указала на отсутствие признаков рецессии в России
Экономика

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что признаков рецессии в экономике нет. По ее словам, не стоит путать рецессию и замедление экономики, которое, «к сожалению, неизбежно» после перегрева.

Министр экономического развития Максим Решетников охарактеризовал происходящее как «управляемую мягкую посадку». По его словам, замедление носит контролируемый характер и должно снизить инфляционное давление, не приведя к серьезному спаду. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что в стране идет не рецессия, а «плановое охлаждение» экономики.

Президент России Владимир Путин также сказал, что говорить о рецессии преждевременно. «До рецессии еще далеко, и рынок труда об этом говорит. У нас все-таки исторический минимум безработицы сохраняется два с небольшим процента, а это один из ключевых показателей экономики и показатель того, есть у нас рецессия или нет», — объяснил глава государства.

