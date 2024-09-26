Bloomberg спрогнозировал конец «времен дешевых бургеров»

В США уже четвертый год сокращается поголовье крупного рогатого скота, что влияет на цены на говядину, а на фоне возросшей инфляции этот продукт рискует стать «деликатесом» для простых американцев, пишет Bloomberg

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С тех пор как Ричард и Морис Макдоналды открыли свой первый ресторан быстрого питания в 1948 году, где бургеры продавались по 15 центов за штуку, недорогая говядина стала «американским эталоном», однако сегодня в США это мясо становится все менее доступным, пишет Bloomberg Businessweek.

По подсчетам Ignite Menu, во втором квартале 2024 года средняя цена бургера в американских ресторанах быстрого питания составила $8,41, что на 16% больше, чем пять лет назад. Даже в McDonald’s средняя цена «Биг Мака» (без картофеля фри и без напитка) в июне составила $5,29, что на 21% больше, чем в 2019 году.

Как отмечает Bloomberg, бургеры в США стали настолько дорогими, что потребители с низким доходом стали реже ходить в McDonald's. Это привело к первому падению продаж сети за четыре года (до минус 0,7%). На фоне этого сеть начала устраивать акции — предлагать два бургера по цене одного, а также выгодные комбо за $5. Другие сети быстрого питания последовали примеру McDonald's.

Вместе с тем, пишет Bloomberg, все эти акции не решают главную проблему — роста цен на говядину. Агентство напоминает, что средняя розничная цена за фунт (453,6 г) говяжьего фарша в городах США в августе составила $5,58, что является рекордным максимумом, отражающим исторически низкую численность поголовья крупного рогатого скота в США. Поголовье сокращается с момента своего последнего пика в 2019 году, достигнув 73-летнего минимума в 87,2 млн голов в январе.

По данным агентства, во многом падение поголовья связано с засухой 2020 года, когда скотоводы отправляли животных на убой, не восполняя их количество из-за резкого роста цен на корма. В настоящее время, несмотря на падение цен на корма, нарастить поголовье не дают высокие процентные ставки и эксплуатационные расходы.

Как отмечает Bloomberg, размер стада и цены на говядину цикличны и зависят как от погоды, так и от рыночных условий. Во-первых, цены должны быть достаточно высокими, чтобы производитель принял решение об увеличении стада. Затем необходимо выделить коров на размножение, вместо того чтобы отправлять их на убой. Телятам нужно по крайней мере несколько месяцев провести с матерями, затем их продолжат кормить на ферме. Наконец, их продают на откормочную площадку, где они могут оставаться до 300 дней, в зависимости от того, как быстро они набирают вес. Таким образом, к моменту забоя коровы ей исполнится от 30 до 42 месяцев. Для сравнения: кур обычно забивают до того, как им исполнится два месяца.

Несмотря на рекордно высокие цены на говядину, производители не уверены, что восстановление поголовья произойдет. Об этом, в частности, заявил американский мясной гигант Tyson Foods в своем отчете о доходах в августе. В то же время другой мясной гигант JBS SA сообщил, что количество молодых коров, отправленных на убой, сократилось примерно на 15%. Тем не менее прогноз JBS относительно восстановления поголовья — не раньше 2026 года.

Другой проблемой для сферы являются стареющие кадры в сельском хозяйстве. По данным Bloomberg, средний возраст фермеров и владельцев ранчо в США составляет 58 лет.

По словам руководителя по продуктам питания и агробизнесу в консалтинговой фирме Kearney Роба Донгоски, чтобы помочь снизить цены, торговые сети, вероятно, будут сокращать расходы на свою собственную деятельность везде, где это возможно, например, убирая определенные продукты питания на местах. «Дни, когда чизбургеры продавались по доллару, вероятно миновали, за исключением нескольких рекламных акций», — заявил старший аналитик по животному белку в Rabobank Лэнс Циммерман.

Американцам, вероятно, в конечном итоге придется перестраиваться к реальности, когда говядина будет считаться дорогим деликатесом, которым можно наслаждаться время от времени, считает ученый-эколог и исполнительный директор Project Drawdown Джонатан Фоли. «Говядина всегда будет играть роль в американском сельском хозяйстве, но, возможно, это будет более мелкий, более дорогой и устойчивый подход», — говорит он.