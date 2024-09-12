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«Ромир» рассказал, сколько россияне могут купить бургеров

В январе — июне 2024 года в Москве на зарплату можно было купить 850 условных бургеров, в среднем по России — 472. Среди федеральных округов на последнем месте оказался СКФО, жители которого могли позволить себе 279 бургеров
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В первом полугодии 2024 года потребители в Москве могли себе позволить купить 850 условных бургеров на месячный доход, а в среднем по России показатель составил 472 штуки, говорится в исследовании российского потребрынка от «Ромира» (есть у РБК).

Исследование получило название «индекс бургера». Он рассчитывается как отношение средней заработной платы к средней стоимости бургеров, что позволяет определить, сколько сэндвичей можно купить на одну заработную плату. Авторы взяли за основу три самых популярных бургера в сетях «Вкусно — и точка», «Rostic’s» и Burger King и вывели среднюю стоимость за один условный бургер. Eжемесячные средние цены агрегировались из потребительской панели «Ромир».

За первые шесть месяцев этого года «индекс бургера» в целом по России вырос на 2% по сравнению с тем же периодом 2023 года, а в Москве снизился на 3%. Если сравнивать с первым полугодием 2022-го, рост в России составил 8%, а в Москве — 7%.

Индекс Биг Мака: реальный прогноз или «гадание» по котлете на булочке
Инвестиции
Фото:Ralf Liebhold Shutterstock

Среди федеральных округов на первом месте оказался Центральный федеральный округ: в первом полугодии 2024-го его жители могли позволить себе 585 бургеров (годом ранее — 573, а в первом полугодии 2022-го — 528). Далее идут Северо Западный и Уральский федеральные округа, где можно было купить 517 и 505 бургеров соответственно. В Сибирском федеральном округе на зарплату можно было приобрести 416 сэндвичей, в Приволжском — 362, а Южном — 347. Замыкает рейтинг Северо-Кавказский федеральный округ (279 бургеров, отставание на 110%).

Журнал The Economist c 1986 года дважды в год рассчитывает «индекс бигмака». В его основе лежит идея паритета покупательной способности, согласно которой на одну и ту же сумму денег по пересчету в национальные валюты можно купить одно и то же количество аналогичных товаров и услуг в разных странах. Бигмак был выбран в качестве эталона из-за присутствия ресторанов сети McDonald's во многих странах, кроме того, сам бургер содержит несколько продовольственных компонентов (хлеб, сыр, мясо и овощи).

Для расчета индекса в двух и более странах берется цена бургера в одной стране и делится на цену бигмака в другой. Далее цена в национальной валюте сравниваемых стран конвертируются в ту валюту, для которой сравнивают покупательную способность. Полученное значение сопоставляется с официальным обменным курсом между двумя валютами: если полученное значение обменного курса ниже фактического курса, то индекс бигмака показывает, что валюта недооценена и наоборот. Последние доступные данные по России  — за январь 2022 года — зафиксировали недооцененность российского рубля на 70%. Позднее страна была исключена из индекса в связи с уходом сети McDonald's

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