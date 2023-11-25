WP узнала о реакции Белого дома на мем про бургер в McDonald’s за $16

Завирусившийся мем о необычайно дорогом комбо-обеде с «дымным» бургером в американском McDonald’s привлек внимание Белого дома, выяснила WP. По данным газеты, там назвали это «примером преувеличенных экономических проблем»

Фото: Петр Чернов / РИА Новости

Ставший популярным в США мем про комбо-обед в McDonald’s за $16, состоящий из бургера, картофеля фри и напитка, является одним из многих «преувеличенных примеров экономических проблем страны», сообщили The Washington Post (WP) источники в Белом доме.

Газета напоминает, что еще в начале года житель Пост-Фолса (штат Айдахо) Тофер Олив заказал в McDonald’s ограниченную серию «дымного» двойного бургера с картофелем фри и Sprite. Обед стоил $16,1 (около 1,4 тыс. руб.), а его видео с чеком за заказ стало вирусным в США.

Позже, когда вышел отчет о рекордных доходах McDonald's по итогам второго квартала этого года, мем о дорогом бургере завирусился вновь. Историю подхватили ведущие издания, а в трендах TikTok набирают популярность видео, где ситуацию сравнивают с неудачной экономической политикой властей. Как отмечает WP, бургер из комбо-обеда за $16 часто ошибочно принимают за «Биг-Мак», из-за чего сравнивают с так называемым «индексом Биг-Мака».

По данным источника газеты, в итоге эта история дошла до Управления цифровой стратегии Белого дома, которое сочло мем «одним из многих преувеличенных примеров экономических проблем страны». В действительности же, по данным американского правительства, инфляция в США снижается с мая.

Индекс Биг-Мака — это инструмент для оценки стоимости валюты, исходя из закона единой цены и паритета покупательной способности (ППС) на примере популярного бургера, продающегося в McDonald's. Впервые индекс был опубликован в сентябре 1986 года в журнале The Economist, стоимость бургера в США тогда составляла $1,60.



Биг-Мак был выбран в качестве эталона из-за того, что рестораны сети McDonald's присутствуют во многих странах мира, а сам бургер содержит несколько продовольственных компонентов (хлеб, сыр, мясо и овощи), то есть, его можно считать универсальной потребительской корзиной.



Теория паритета покупательной способности (ППС) — это экономическая теория, основанная на законе единой цены. Она предусматривает, что обменный курс между двумя странами должен быть равен соотношению соответствующей покупательной способности этих валют.

Последние доступные данные по России в индексе Биг-Мака — за январь 2022 года — зафиксировали недооцененность российского рубля относительно доллара США на 65,4%, относительно евро — на 64,8%, фунта стерлинга — на 63,8%, юаня — на 54,5%, иены — на 48,5%. Рубль в прошлом январе стал самой недооцененной валютой по индексу Биг-Мака по отношению ко всем базовым валютам.

В российских рублях стоимость бургера в январе 2022 года составляла 135 руб. По индексу Биг-Мака рубль должен был стоить относительно доллара 26,79 ₽/$. Официальный курс на тот момент был 77,42 руб., то есть в 2,9 раза ниже, чем предполагает теория ППС.

В индексе, опубликованном в январе 2023 года, России уже не было (McDonald's объявил об уходе из страны после начала спецоперации на Украине). При этом самый дорогой бургер продавался в Швейцари ($7,26), Уругвае ($6,85) и Норвегии ($6,59). США занимали восьмую строчку ($5,15).