Рейтинг РБК: 500 крупнейших компаний России

Пятый ежегодный рейтинг лидеров бизнеса по версии РБК

В этом году мы публикуем уже пятый по счету рейтинг крупнейших компаний России РБК 500. Эти пять лет были непростыми для экономики: присоединение Крыма, конфликт на Украине и «дело Скрипалей» обернулись американскими и европейскими санкциями, повлиявшими на деятельность российских компаний. Мы рассказываем, как крупнейшие компании страны развивались в этот период, как изменилась отраслевая структура РБК 500. Особенное внимание обращено к «героям пятилетки» — тем, кто несмотря на сложности, сумел увеличить выручку, а значит, подняться в рейтинге.

В юбилейном рейтинге крупнейших компаний участвуют 625 представителей 33 отраслей экономики.

125 компаний идут без номера позиции в рейтинге (120 из них — с иностранной собственностью и пять — многопрофильные холдинги).

У компаний с присвоенными номерами отмечено изменение позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом.