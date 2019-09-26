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Рейтинг РБК 500 ,  
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Рейтинг РБК: 500 крупнейших компаний России
Пятый ежегодный рейтинг лидеров бизнеса по версии РБК

В этом году мы публикуем уже пятый по счету рейтинг крупнейших компаний России РБК 500. Эти пять лет были непростыми для экономики: присоединение Крыма, конфликт на Украине и «дело Скрипалей» обернулись американскими и европейскими санкциями, повлиявшими на деятельность российских компаний. Мы рассказываем, как крупнейшие компании страны развивались в этот период, как изменилась отраслевая структура РБК 500. Особенное внимание обращено к «героям пятилетки» — тем, кто несмотря на сложности, сумел увеличить выручку, а значит, подняться в рейтинге.

. Рейтинг крупнейших
компаний России

В юбилейном рейтинге крупнейших компаний участвуют 625 представителей 33 отраслей экономики.

125 компаний идут без номера позиции в рейтинге (120 из них — с иностранной собственностью и пять — многопрофильные холдинги).

У компаний с присвоенными номерами отмечено изменение позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом.

Среди 500 крупнейших игроков российского бизнеса частных компаний — 401, государственных компаний — 81, семь частных компаний со значительным участием государства, семь компаний с госконтролем и иностранным участием, четыре частные компании с большой долей иностранного владения.

Все компании рейтинга отнесены к 33 отраслям, из них компании с номерами — к 30 отраслям.

Пятилетка бизнеса

Через 500 крупнейших компаний России ежегодно в виде выручки или основного дохода проходят гигантские денежные суммы, сопоставимые в своей совокупности с размером ВВП страны.

При этом динамика выручки крупнейших компаний за пять лет опередила динамику ВВП, в то время как более половины выручки получают уже 20 крупнейших компаний.

  • 82,3% составляет отношение совокупной выручки РБК 500 к размеру ВВП России в 2018 году.
  • В 1,5 раза выросла совокупная выручка РБК 500 за пять лет.
  • На 31,4% вырос ВВП России за это же время.
  • На 43,4% выросла за пять лет нижняя планка для прохождения в рейтинг.
  • 20 крупнейших компаний заработали более половины выручки рейтинга.
  • 76% выручки приходится на 100 крупнейших компаний.
  • 339 компаний являются участниками как первого, так и пятого рейтинга.
Автор: Алексей Митраков
Теги: РБК 500, российский бизнес, российские компании
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