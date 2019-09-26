Выручка АО «Международный аэропорт Шереметьево» в период с 2014 по 2018 год увеличилась почти в три раза: с 20,24 до 57,98 млрд руб. 64% этих денег принесли неавиационные доходы

Михаил Василенко, генеральный директор АО «Международный аэропорт Шереметьево» (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

В 2018 году Шереметьево обслужил 47,1% от всего объема пассажирских перевозок московского авиационного узла, приводят цифры в пресс-службе компании. Неуклонно с 2014 года росло и количество взлетно-посадочных операций (ВПО). В 2018 году на долю Шереметьево приходилось 46,4% всех ВПО, производимых в московском авиационном узле. «Сумма инвестиций в объекты развития Шереметьево за период с 2010-го по 2018 год составила более 100 млрд руб. Привлеченные средства позволили осуществить строительство новых терминалов и других объектов инфраструктуры, что дало Шереметьево возможность стать лидером в России и одним из крупнейших аэропортов Европы», — говорит генеральный директор «Международный аэропорт Шереметьево» (АО «МАШ») Михаил Василенко.

Росту пассажиропотока Шереметьево во многом способствовал приход в аэропорт ряда новых авиакомпаний. Так, новые региональные рейсы из Шереметьево в Екатеринбург, Симферополь и Сочи открыли в марте прошлого года «Уральские авиалинии». В этом году о переводе рейсов из Домодедово в Шереметьево объявили авиакомпании Vietnam Airlines и Brussels, открыла в аэропорту свои рейсы Belavia, запустили полеты грузовых самолетов «Турецкие авиалинии».

Как итог, число обслуженных пассажиров с 2014 по 2018 год выросло с 31,6 млн до 45, 8 млн человек, а совершенных ВПО — с 255 тыс. до 357 тыс. Переводить свои рейсы в Шереметьево собираются и некоторые другие компании — например, начиная с весны будущего года это сделает Japan Airlines (JAL), которая сейчас летает из Домодедово.

Важной предпосылкой для увеличения выручки стала консолидация активов аэропорта, которая произошла в 2013−2017 годах, считают представители Шереметьево. В результате была образована группа компаний реорганизованного АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ), объединяющая авиационную и неавиационную деятельность, в том числе хэндлинг (наземное обслуживание авиакомпаний), управление VIP-залами, магазинами беспошлинной торговли, парковками, рекламой, топливно-заправочным комплексом и системой обработки грузов.

После консолидации у Шереметьево появилась возможность генерировать дополнительную выручку и за счет других направлений — например, наземного обслуживания авиакомпаний. Так, если раньше крупнейший клиент Шереметьево — «Аэрофлот» — занимался им самостоятельно, через собственное подразделение, то после консолидации, в начале 2019 года, эту функцию поэтапно передали компании «Шереметьево Хэндлинг».

Правда, быстрый рост пассажиропотока не обошелся без проблем: в мае-июне, в начале высокого летнего сезона, некоторым пассажирам пришлось ждать багаж по несколько часов и даже вылетать без него. «Багажный коллапс» привел к увольнениям в руководстве «Шереметьево Хэндлинг», которая ранее не выполняла такого объема работ (сейчас она обслуживает 80–90% всего пассажиропотока аэропорта).

«Аэрофлот» в помощь

Росту выручки Шереметьево способствовали два основных фактора — стратегическое партнерство с «Аэрофлотом», который является миноритарным акционером аэропорта, и дерегулирование в 2016 году аэропортовых тарифов в московском авиаузле, что позволило увеличить доходы и сделать бизнес прибыльным, говорит Михаил Бурмистров, гендиректор «INFOLine-Аналитики». Шереметьево обслуживает рейсы национального перевозчика России — авиакомпании «Аэрофлот», что, конечно же, влияет на финансовые показатели аэропорта, соглашается Федор Борисов, главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ.

На «Аэрофлот» приходится 75% всего пассажиропотока Шереметьево, и если говорить об успехах самой авиакомпании, то по итогам 2018 года она перевезла 55,7 млн пассажиров и заняла 18-ю строчку списка главных игроков мирового авиационного рынка, поднявшись на две позиции по сравнению с 2017 годом (по данным рейтинга «Лидирующие авиационные группы» британского издания Airline Business — ведущего международного отраслевого ресурса). На рост выручки аэропорта влияет и общая конъюнктура рынка авиаперевозок, говорит Борисов: в период с 2014 по 2018 год он вырос на 18% (в пассажиро-километрах).

Взаимодействие с «Аэрофлотом» — первое из трех приоритетных направлений работы с авиакомпаниями, рассказали в пресс-службе «Шереметьево». Следующий приоритет — развитие партнерства с другими авиакомпаниями альянса SkyTeam, куда, кроме «Аэрофлота», входят международные авиаперевозчики Air France, Czech Airlines и др., а также другими авиационными альянсами.

Наконец, в компании считают важной работу с азиатскими авиакомпаниями. Прежде всего китайскими: Шереметьево первым из российских аэропортов получил сертификат China Friendly, который подтверждает высокие стандарты обслуживания пассажиров из КНР. На сегодняшний день Шереметьево занимает первое место в мире по трансферу между Россией и КНР и является единственным аэропортом Европы, обслуживающим сразу восемь китайских авиакомпаний. Последние годы наблюдается устойчивый рост спроса на азиатском направлении.

Терминальное решение

В 2014 году, когда стало ясно, что инфраструктура аэропорта приблизилась к пределу своей пропускной способности, была разработана и принята долгосрочная программа развития до 2026 года, рассказали в пресс-службе аэропорта. Развитие аэродромной инфраструктуры также стало возможным благодаря концессионному соглашению с Росавиацией сроком на 49 лет. Соглашение предусматривает привлечение частных инвестиций. В рамках договоренности в строительство и реконструкцию авиационной инфраструктуры АО «МАШ» инвестирует 61 млрд руб. «На самом деле государству выгодно вкладываться в такие объекты, как Шереметьево, ведь аэропорт — крупный налогоплательщик», — отмечает Олег Пантелеев, исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт».

Сумма инвестиций в проекты развития АО «МАШ» за период с 2010 по 2018 год составила более 100 млрд руб., рассказали в пресс-службе Шереметьево. В настоящее время терминальные мощности аэропорта позволяют обслуживать свыше 55 млн пассажиров, а основной грузовой оператор Шереметьево — ООО «Москва Карго» — способен обрабатывать до 380 тысяч тонн грузов ежегодно». На протяжении последних десяти лет среднегодовой прирост пассажиропотока составляет 11,7%.

В течение последующих десяти лет он чуть замедлится и составит 7% ежегодно, что связано с постепенным насыщение рынка, выравниванием дисбаланса между Московским авиационным узлом и регионами, а также перераспределением пассажиропотока в сторону местных аэропортов и новых хабов. В начале следующего года будет введен в строй новый терминал «С» (первый этап) на 20 млн пассажиров ежегодно. А в сентябре этого года запланировано открытие третьей взлетно-посадочной полосы.

Неавиационные доходы

Значительную долю выручки Шереметьево получает от неавиационного направления. В 2018 году авиационные доходы компании составили лишь 34%.

Другие 28% дало наземное обслуживание, 25% — розничная торговля и услуги, 9% — поступления от аренды (согласно консолидированной финансовой отчетности компании за 2018 год). «Рост неавиационных доходов — мировая тенденция, — комментирует Пантелеев из «АвиаПорта». — Все международные аэропорты развивают это направление бизнеса уже несколько десятков лет».

У Шереметьево, по мнению эксперта, в этой области большой потенциал. Во-первых, развитию неавиационного направления способствует общий рост пассажиропотока и, в частности, международных перевозок. Во-вторых, через аэропорт проходит большой поток трансферных пассажиров, у которых достаточно времени, чтобы прогуляться по торговым площадям и сделать покупки. В-третьих, у аэропортовых предприятий благодаря обновленному закону «О таможенном регулировании» появилась возможность открывать магазины беспошлинной торговли в зонах прилета. В Шереметьево они работают с этого года.

Еще один немаловажный фактор — более удобная инфраструктура и большие площади новых терминалов. Например, в терминале «B» (более 110 тыс. кв. м), который был введен в эксплуатацию в мае 2018 года, до 94% коммерческих площадей сданы в аренду. Как пояснили в пресс-службе аэропорта, площади сдаются под магазины, заведения общепита, сервисные компании и офисные помещения. Компания планирует разместить большое количество магазинов и заведений общепита и в новом терминале «С» (планируемая площадь — свыше 123 тыс. кв. м).

Росту бизнеса МАШ в том числе способствуют заработки аэропорта в смежных отраслях, говорит Олег Пантелеев. К примеру, в Шереметьево построен третий автозаправочный комплекс, которым владеют компания ЛУКОЙЛ и АО «МАШ».

Аэропорт нового поколения

В Шереметьево понимают, что управлять аэропортом при постоянно растущем пассажиропотоке не получится без внедрения инновационных решений, позволяющих наладить работу внутренних служб и все бизнес-процессы. Сегодня в аэропорту для каждого процесса написана технологическая карта, рассказали в пресс-службе предприятия. Она представляет собой математическую модель, с помощью которой можно детально рассчитать на ближайшие десять лет потребности аэропорта в технике, людях и других ресурсах.

Еще в 2011 году с учетом опыта аэропорта Цюриха и лондонского «Хитроу» в российском аэропорту был создан Центр управления аэропортом (ЦУА). Он помогает администрировать все бизнес-процессы, координировать действия подразделений аэропорта и сторонних организаций, в том числе — в случае возникновения кризисных ситуаций.

Система совместного принятия решений, которую аэропорт развивает совместно с «Аэрофлотом» и Московским центром автоматизированного управления воздушным движением ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в реальном времени предоставляет всем партнерам Шереметьево плановую, расчетную и фактическую информацию о статусе полета и обслуживании самолета.

Работа программы основана на базе данных «Синхрон» (собственная разработка Шереметьево), в памяти которой хранится вся ключевая для работы аэропорта информация — расписание воздушных судов, технологические графики под каждую авиакомпанию, временные интервалы, установленные по каждой операции для каждого сотрудника. У сотрудников, задействованных в обслуживании самолетов, пассажиров и багажа, есть специальные планшеты, куда приходят уведомления и где они могут посмотреть всю необходимую информацию.

Стратегическая цель международного аэропорта Шереметьево — до 2026 года войти в топ-10 крупнейших авиационных хабов мира. Эксперты считают, что успех аэропорта будет зависеть не только от его собственных усилий: огромную роль сыграет весь рынок, а транспортная отрасль сейчас находится в системном кризисе. «Без существенных мер господдержки можно ожидать новых потрясений и колебаний, — рассуждает Борисов. — Кто-то от них выиграет, кто-то — проиграет, поэтому как бы ни были захеджированы риски, сегодня лучше сфокусироваться на показателях экономической эффективности».