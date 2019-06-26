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ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов
Центробанк разъяснил предпринимателям, как избежать блокировки счетов и что делать, если бизнес уже попал в черный список. Соответствующие методические рекомендации опубликованы на сайте ЦБ
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В инструкциях Центробанка, разработанных совместно с деловыми объединениями и опубликованных на сайте регулятора, перечисляются причины, по которым могут быть заблокированы конкретные операции и счета предпринимателей или отключено дистанционное обслуживание. Речь идет о мерах, предусмотренных законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, даны пояснения, что делать. Но по большей части рекомендации сводятся к предоставлению все большего количества документов и все более исчерпывающей информации об операциях.

  • В случае ограничения интернет-банкинга, чтобы возобновить работу, нужно предоставить банку документы, которые он затребует. Перечень документов и сроки предоставления устанавливает сам банк, они могут разниться в зависимости от банка и отрасли, в которой работает юридическое лицо.
  • Если платеж приостановлен, необходимо предоставить по запросу документы, — как правило, речь идет об информации по конкретной сделке. Если документы не будут предоставлены в срок, операция будет заблокирована, а банк отправит письмо в Росфинмониторинг с целью внесения юрлица в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
  • Если операция не проведена, необходимо срочно обратиться в банк: у банка нет обязанности информировать предпринимателя о заморозке операции, поэтому он может не знать о возникшей проблеме. Затем необходимо дать пояснения в соответствии с требованиями банка и предоставить необходимые документы.
  • Если документы не предоставлены в срок, юрлицо оказывается в списке Росфинмониторинга. На этом этапе необходимо обратиться в банк и как можно раньше предоставить недостающие документы. В случае, если банк не разблокирует операции, понадобится обратиться в межведомственную комиссию ЦБ.
  • Но комиссия может отказать в рассмотрении заявления, если до этого клиент не пытался пройти процедуру «реанимации» в своем банке, предоставил неполный перечень документов, или причины блокировки находятся вне сферы ее деятельности. Комиссия обязана рассмотреть заявление от юридического лица в течение 20 дней с момента поступления.

Кого могут заблокировать

Согласно исследованию MAGRAM Market Research, каждая пятая компания сталкивалась с блокировкой счетов, в 10% случаев блокировки были связаны с подозрениями в нарушении «антиотмывочного» законодательства. При этом более трети блокировок приходится на столичный регион: по статистике бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой, из 1460 судебных споров по применению 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов 530 прошли в арбитражных судах Москвы.

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Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

«За последние три месяца я провела более 20 встреч с предпринимателями Москвы. На каждой задавала вопрос кто сталкивался с блокировкой. От трети до половины бизнеса встречались с приостановкой операций, отказе в дистанционном банковском обслуживании, заградительными тарифами», — рассказывает Минеева.

Руководитель рабочей группы по финансам при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве Александр Любосердов, который принимал участие в разработке инструкции ЦБ для предпринимателей, говорит, что столкнуться с блокировкой может любой предприниматель, так как каждый банк имеет свои критерии «сомнительности» операций, эти критерии опираются не только на 115-ФЗ, но и на подзаконные акты ЦБ — а их около 200.

«Банк становится хуже правоохранительных и фискальных органов, ведь фактически он может закрыть бизнес без суда и следствия, — резюмирует Любосердов — Бизнес уже начинает массово использовать альтернативные расчеты, избегая безналичных платежей. Так, малый бизнес везде, где может, переходит на наличные расчеты».

Смерть бизнеса

Согласно данным MAGRAM Market Research, 52% компаний, которые были подвергнуты блокировке счетов, закрываются. Председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев (тоже участвовал в разработке инструкции) считает, что механизм блокировок в сегодняшнем виде наносит удар по бизнесу.

«Бизнес не имеет права знать, почему он блокируется, — это прописано в 115-ФЗ. Причина отказа в информировании такова: если предприниматель получает информацию о том, как действует механизм, он сможет приспособиться. Но люди, которые профессионально занимаются транзитом и «обналом» денег, все эти критерии знают и так. А под ударом оказывается малый бизнес», — говорит Самиев.

Реабилитация бизнеса после его попадания в список Росфинмониторинга может затянуться до полугода, все это время счета компании будут заблокированы. И обращение в межведомственную комиссию — не гарантия восстановления бизнеса: комиссия ЦБ вынесла в пользу бизнеса и физлиц только 37% решений, а в 63% случаев выиграли банки, сообщали в прошлом месяце РБК в Росфинмониторинге.

«На данный момент кредитными организациями и межведомственной комиссией при Банке России приняты решения о «реабилитации» почти 13 тыс. клиентов, которым ранее было отказано в проведении операций или в открытии счета в рамках применения банками полномочий, закрепленных в 115-ФЗ», — сообщила РБК пресс-служба ЦБ.

Если блокировка не снята, то получить свои деньги можно, заплатив по так называемому «заградительному тарифу». В этом случае деньги переводятся на счет другому банку, а банк-блокировщик удерживает 15% от всей суммы. «Однако даже в случае, если блокировка будет снята по решению межведомственной комиссии, бизнес не может потребовать возмещения понесенных убытков от банка, который наложил блокировку. Законом это не предусмотрено», — говорит Любосердов.

В апреле прошлого года президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки к законодательству, которые должны исключить необоснованные блокировки счетов. В феврале этого года Путин повторил об этом, заявив, что «к сожалению, до сих пор этот вопрос не решен».

Минфин готовит поправки в «антиотмывочное» законодательство, в числе предложений рассматривается уточнение критериев «сомнительности» операций, ускорение процедуры реанимации, возможность вести ее электронном формате и т.п. Сейчас проект поправок находится на общественном обсуждении и еще не внесен на рассмотрение депутатов Госдумы.

Автор: Ксения Назарова
Теги: Центробанк, блокировка, Бизнес, малый бизнес
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