Goldman Sachs резко повысил шансы сборной России на победу в ЧМ

Goldman Sachs, считавший, что Россия не одержит ни одной победы на домашнем ЧМ, после сыгранных матчей сильно повысил шансы сборной на чемпионство. Наибольшие же шансы на первое место — у Франции, Бразилии, Англии и Бельгии

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Goldman Sachs скорректировал свой прогноз на исход Чемпионата мира по футболу после сыгранных матчей. Если в обзоре от 11 июня банк прогнозировал, что Россия не одержит ни одной победы на домашнем турнире, то в новом уточненном прогнозе (есть у РБК), аналитики в 4,6 раза повысили шансы России на чемпионство — с 0,7% до 3,2%. Это позволило ей сделать самый большой скачок в рэнкинге.

После этого в рэнкинге команд по вероятности победы на турнире российская сборная поднялась с 18 места на 11-е. Вместе с тем, согласно последним расчетам банка, Россия не пройдет дальше 1/8 финала, где уступит сборной Испании.

Рэнкинг охватывает ​в общей сложности 53 переменных, которые группируются в пять факторов: позиция сборной в футбольном рейтинге Эло, индивидуальные характеристики игроков, последние результаты команды (пропорция выигрышей/поражений в последних десяти матчах), результаты команды-соперницы и соотношение забитых и пропущенных голов в последних играх. Именно эти факторы, по мнению аналитиков банка, определяют наиболее сильных претендентов на победу в турнире.

Если в прошлом прогнозе на первом месте в рэнкинге стояла Бразилия, то после сыгранных матчей она уступила место Франции: ее вероятность победы составила 15,1%, а Бразилии, сместившей на второе место — 14,9%. Третий и четвертый по вероятности чемпионы — Бельгия и Англия вместо Германии и Португалии соответственно.

Помимо собственно рэнкинга, Goldman Sachs моделирует сценарий дальнейших этапов ЧМ, учитывая сложившуюся на текущий момент сетку турнира. Сейчас этот фактор говорит в пользу того, что в финале встретятся Бразилия и Англия, считают в банке. При этом шансы последней на победу аналитики повысили по сравнению с прошлым прогнозом с 6,5% до 10,1%. В то же время они ожидают, что в группе G Англию обойдет Бельгия (что, впрочем, не помешает Англии выйти из группы). После победы Англии в 1/8 финала над Колумбией, согласно сценарию, англичане, скорее всего, сначала обыграют мексиканцев в четвертьфинале, а затем в полуфинале — испанцев.

Параллельно, по расчетам Goldman Sachs, Бразилия в 1/8 турнира победит Германию, в четвертьфинале — Бельгию, а в полуфинале — Францию. В финале бразильцы одержат победу над Англией.

Аналитики отмечают, что рассчитанная ими модель корректно определила победителей встреч Англия — Панама и Бельгия — Тунис, хотя разница в очках между соперниками оказалась больше. Поражение Швеции от Германии также соответствовало прогнозам банка, как и ничья между Японией и Сенегалом. Неожиданностью для экономистов стал проигрыш Польши Колумбии, а также Южной Кореи — Мексике.

В своих расчетах экономисты Goldman Sachs использовали метод случайного моделирования с применением статистических алгоритмов. В своем первом анализе эксперты составили 200 тыс. деревьев вероятностей (математический граф, показывающий все возможные альтернативы) и смоделировали в общей сложности 1 млн матчей.

Ранее аналогичные методы применили экономисты из Danske Bank, Commerzbank, UBS, математики Инсбрукского университета. Также свои прогнозы по исходу ЧМ дали эксперты, опрошенные Reuters, а также американская аналитическая компания Gracenote.

Вероятность победы России на домашнем мундиале они оценили в 4% (Danske Bank), 2,6% (Commerzbank), 2,1% (Инсбрукский университет) и 1,6% (UBS). По данным агрегатора букмекерских котировок Oddschecker на 26 июня, шансы России на победу оцениваются в диапазоне от 73 до 50 к 1.

На домашнем турнире сборная России уже провела три матча. В первой игре 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве российские футболисты одержали победу над сборной Саудовской Аравии со счетом 5:0, во второй 19 июня на стадионе «Санкт-Петербург» они нанесли поражение сборной Египта со счетом 3:1. В третьем матче 25 июня на «Самара Арене» россияне уступили уругвайцам в заключительном туре (0:3) группового турнира ЧМ-2018 и вышли в плей-офф со второго места. В первом раунде плей-офф россияне сыграют со сборной Испании. Встреча состоится 1 июля в столичных «Лужниках».