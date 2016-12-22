Нефтяные доходы предложили пустить на адаптацию людей к поздней пенсии

По словам главы РСПП Александра Шохина, высокие цены на нефть позволяют создать специальный фонд. За счет него можно будет поддержать людей, которым придется отложить выход на пенсию

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Адаптации людей, которым придется отложить выход на пенсию из-за повышения пенсионного возраста, мог бы помочь специальный фонд, наполняемый за счет доходов от экспорта нефти и газа, полагает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

​«В этом году благодаря хорошей мировой конъюнктуре на те или иные экспортные товары у нас есть некая подушка, которая позволяет нивелировать риски, связанные с потенциальными проблемами на рынке труда. Это может быть своего рода социально-трудовой резервный фонд и фонд для лучшей адаптации людей, в том числе и к новым условиям выхода на пенсию», — заявил Шохин журналистам после совещания о мерах по развитию экономики и социальной сферы, которое провел во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава РССП также отметил, что государство должно оказать поддержку бизнесменам, помогающим переподготовке людей предпенсионного возраста. По словам Шохина, в нынешних условиях такая работа должна быть признана деятельностью государственной важности.

​«Мы считаем, что государство должно все инвестиции компаний, направленные на повышение квалификации и переподготовку, относить на себестоимость. Сейчас часть из этих инвестиций осуществляется из чистой прибыли. Мы, на мой взгляд, здесь можем быстро найти общий язык», — сказал Шохин.

В ходе совещания Медведев заверил, что, продвигая план повышения пенсионного возраста (для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет), правительство старается по максимуму учесть интересы не только государства, но и работников, и работодателей. Указав на необходимость приложить все усилия, «чтобы у людей в зрелом возрасте не было проблем при приеме на работу», глава правительства отметил, что многим из них потребуется переобучение, так как цифровые технологии серьезно меняют рынок труда.

«Некоторые профессии уходят, появляются новые профессии. Надо организовать переобучающие программы, которые позволят людям освоить востребованные или совсем новые специальности. Бизнес в этом может и должен принять самое активное участие, а государство должно помогать предпринимателям в этих процессах», — сказал Медведев.

О планах поэтапного повышения возраст выхода на пенсию Медведев объявил 14 июня. Согласно плану правительства, к 2034 году женщины будут выходить на пенсию не на пять лет раньше мужчин, как сейчас, а лишь на два года. Необходимость таких перемен в кабмине объясняют «изменением статуса женщины в обществе» и стремлением к обеспечению гендерного равенства. Общее же повышение пенсионного возраста, по словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, связано с «тотальным омоложением» современных людей.

​​«Если оценивать жизнь сегодняшних россиян, то совершенно очевидно, что женщина 55 лет в менталитете народном считается уже сейчас женщиной молодой или, так скажем, средних лет, но ближе к молодому возрасту. И мужчина 60-летний, он не представляется списанным с точки зрения своей активной деятельности», — сказала Скворцова.

Проведенный в преддверии объявления о запуске реформы опрос показал, что против повышения пенсионного возраста выступают 92% россиян. С необходимостью повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет согласились только 5% участников опроса, при этом вшестеро больше респондентов (32%) заявили, что мужчин стоило бы отпускать на пенсию на несколько лет раньше, чем сейчас.

Основной причиной нежелания продолжать работу после выхода на пенсию участники другого опроса назвали свое плохое здоровье и усталость.