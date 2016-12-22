ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,34 62,53 EUR Нал. 73,97 73,08 USD Бирж. 63,06 +0,28 EUR Бирж. 73,59 +0,14 USD ЦБ. 62,79 -0,16 EUR ЦБ. 73,41 +0,10 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6185,00 +61,70 IMOEX 2233,21 -0,15% RTSI 1115,63 -0,41% Brent 75,13 +1,32% DJIA 24252,80 -1,33% Nasdaq 7532,01 -2,09%
Нефтяные доходы предложили пустить на адаптацию людей к поздней пенсии
Лента новостей
Москальковой отказали во встрече с осужденным россиянином в Киеве 16:21, Политика Правительство выделило еще 815 млн руб. на ЧМ-2018 16:19, Экономика Сталь, бетон и искусственный интеллект: «умные» здания через 10 лет 16:15, РБК и Schneider Electric Производители сидра просят снизить акциз в 4 раза 16:14, Потребрынок В поезде Екатеринбург — Анапа отравились 10 детей 16:14, Общество Трамп предупредил Harley-Davidson о начале конца 16:07, Политика На глубине: как криптовалютный рынок опустился до минимума 2018 года 16:06, Крипто Нефтяные доходы предложили пустить на адаптацию людей к поздней пенсии 16:05, Экономика ФСБ попросила суд отстранить ректора саратовского вуза 15:57, Общество Глава РСПП назвал повышение НДС «наименьшим злом» 15:55, Экономика Сенат Нидерландов запретил паранджу в общественных местах 15:52, Общество Футболист Марокко возмутился системой видеоповторов после игры с Испанией 15:46, Спорт Игра: кто придумал знаменитую футбольную кричалку «оле-оле» 15:45, Спецпроект РБК Спорт В Минске объяснили слова Лукашенко о вхождении в состав другой страны 15:41, Политика МПК заявил о невыполненных Паралимпийским комитетом России условиях 15:37, Общество Королева Великобритании утвердила выход страны из ЕС 15:31, Политика Полиция задержала подозреваемого в ДТП с погибшей беременной 15:27, Общество Двойники Ким Чен Ына, пляж и пиво: матч России и Уругвая в фотографиях 15:23, Спорт  Mercedes отозвал 362 автомобиля из-за проблем с передними сиденьями 15:18, Бизнес Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 15:15, Партнерский материал Минтранс и «Росатом» согласовали схему управления Арктикой 15:14, Бизнес Бизнесмена нашли мертвым в элитном яхт-клубе в Подмосковье 15:10, Общество Порошенко поручил образовать Высший антикоррупционный суд 15:01, Политика Женские часовые новинки лета 14:59, Стиль Страна ледников, вулканов и футбола: что для Исландии значит участие в ЧМ 14:59, Фотогалерея  Ценные бумаги: в BIS объяснили необходимость регулирования криптовалют 14:58, Крипто BMW не откажется от своих предприятий в Британии из-за Brexit 14:51, Экономика Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 14:49, РБК и «Шелл»
Нефтяные доходы предложили пустить на адаптацию людей к поздней пенсии
Пенсионная реформа, 16:05
0
Нефтяные доходы предложили пустить на адаптацию людей к поздней пенсии
По словам главы РСПП Александра Шохина, высокие цены на нефть позволяют создать специальный фонд. За счет него можно будет поддержать людей, которым придется отложить выход на пенсию
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Адаптации людей, которым придется отложить выход на пенсию из-за повышения пенсионного возраста, мог бы помочь специальный фонд, наполняемый за счет доходов от экспорта нефти и газа, полагает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

​«В этом году благодаря хорошей мировой конъюнктуре на те или иные экспортные товары у нас есть некая подушка, которая позволяет нивелировать риски, связанные с потенциальными проблемами на рынке труда. Это может быть своего рода социально-трудовой резервный фонд и фонд для лучшей адаптации людей, в том числе и к новым условиям выхода на пенсию», — заявил Шохин журналистам после совещания о мерах по развитию экономики и социальной сферы, которое провел во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев.

Минздрав объяснил рост пенсионного возраста «молодостью» 55-летних женщин
Общество

Глава РССП также отметил, что государство должно оказать поддержку бизнесменам, помогающим переподготовке людей предпенсионного возраста. По словам Шохина, в нынешних условиях такая работа должна быть признана деятельностью государственной важности.

​«Мы считаем, что государство должно все инвестиции компаний, направленные на повышение квалификации и переподготовку, относить на себестоимость. Сейчас часть из этих инвестиций осуществляется из чистой прибыли. Мы, на мой взгляд, здесь можем быстро найти общий язык», — сказал Шохин.

В ходе совещания Медведев заверил, что, продвигая план повышения пенсионного возраста (для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет), правительство старается по максимуму учесть интересы не только государства, но и работников, и работодателей. Указав на необходимость приложить все усилия, «чтобы у людей в зрелом возрасте не было проблем при приеме на работу», глава правительства отметил, что многим из них потребуется переобучение, так как цифровые технологии серьезно меняют рынок труда.

Россияне объяснили отсутствие желания работать на пенсии
Общество

«Некоторые профессии уходят, появляются новые профессии. Надо организовать переобучающие программы, которые позволят людям освоить востребованные или совсем новые специальности. Бизнес в этом может и должен принять самое активное участие, а государство должно помогать предпринимателям в этих процессах», — сказал Медведев.

О планах поэтапного повышения возраст выхода на пенсию Медведев объявил 14 июня. Согласно плану правительства, к 2034 году женщины будут выходить на пенсию не на пять лет раньше мужчин, как сейчас, а лишь на два года. Необходимость таких перемен в кабмине объясняют «изменением статуса женщины в обществе» и стремлением к обеспечению гендерного равенства. Общее же повышение пенсионного возраста, по словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, связано с «тотальным омоложением» современных людей.

Повышение пенсионного возраста женщин объяснили гендерным равенством
Общество

​​«Если оценивать жизнь сегодняшних россиян, то совершенно очевидно, что женщина 55 лет в менталитете народном считается уже сейчас женщиной молодой или, так скажем, средних лет, но ближе к молодому возрасту. И мужчина 60-летний, он не представляется списанным с точки зрения своей активной деятельности», — сказала Скворцова.

Проведенный в преддверии объявления о запуске реформы опрос показал, что против повышения пенсионного возраста выступают 92% россиян. С необходимостью повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет согласились только 5% участников опроса, при этом вшестеро больше респондентов (32%) заявили, что мужчин стоило бы отпускать на пенсию на несколько лет раньше, чем сейчас.

Более 90% россиян выступили против повышения пенсионного возраста
Общество

Основной причиной нежелания продолжать работу после выхода на пенсию участники другого опроса назвали свое плохое здоровье и усталость.

Шпаргалка для правительства: как в мире реформировали пенсионную систему Еще 4 фото
Фотогалерея

Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Копалкина.
Теги: Александр Шохин , пенсионный возраст
Главное
Игорь Холманских возглавит совет директоров «Уралвагонзавода» Политика
Материалы по теме
Минздрав объяснил рост пенсионного возраста «молодостью» 55-летних женщин Общество
Повышение пенсионного возраста женщин объяснили гендерным равенством Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter