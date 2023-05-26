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Экономика ,  
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Путин предложил объявить «пятилетие созидательного труда»

Президент Путин предложил объявить «пятилетие созидательного труда»
«Пятилетие предпринимательского созидательного труда», согласно предложению президента, должно быть наполнено «конкретной работой», а не протокольными мероприятиями. Путин попросил бизнес-объединения направить свои предложения
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В России нужно объявить «пятилетие предпринимательского созидательного труда», заявил президент Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России». Трансляция шла на телеканале «Россия 24».

«Предлагаю сегодня обсудить еще одну инициативу — объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда и наполнить его не какими-то официальными или квазиофициальным, протокольными мероприятиями, а именно конкретной, предметной работой», — сказал Путин.

Это должна быть в том числе работа по улучшению делового и инвестиционного климата, добавил президент. По его словам, благоприятный конкурентный деловой климат не создается призывами и декларациями. «Здесь очень важна обратная связь делового сообщества. Нужно, конечно, отталкиваться от реальных проблем, обозначить их и последовательно решать», — заявил президент.

Ключевыми направлениями деятельности в рамках этого «пятилетия» Путин видит улучшение инвестиционного и делового климата, повышение эффективности и модернизацию отраслей экономики, развитие кадров и профессионального образования, развитие новых форматов государственно-частного партнерства, инициативы по развитию взаимодействия бизнеса с регионами и муниципалитетами.

«Ждем здесь содержательных предложений от «Деловой России», РСПП, «Опоры России» и других бизнес-объединений», — заключил президент.

Материал дополняется.

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Теги
Константин Нагаев Константин Нагаев, Наталья Демченко Наталья Демченко
Владимир Путин

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