ЦБ заявил об отсутствии «дыры» в валютном балансе банков

Центробанк отверг выводы экспертов о «валютной дыре» в российской банковской системе. По мнению регулятора, выполнению обязательств банков в валюте ничего не угрожает

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Системной проблемы из-за «дыры» в валютном балансе банков не наблюдается, уровень ликвидности для покрытия обязательств комфортный.

«Системной проблемы не наблюдается. Общий объем валютной ликвидности на 1 мая 2021 составил 48,5 млрд долларов, чего достаточно для покрытия около трети валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, комментируя статистику Центробанка, заявил о «рекордной дыре» в валютном балансе банков по итогам апреля. Он пояснил, что дыра в валютном балансе формируется за счет отрицательных чистых валютных активов. По его словам, отрицательные чистые валютные активы банковского сектора России достигли рекордных $15 млрд на 1 мая.

Начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин подтвердил РБК, что отрицательные чистые валютные активы сформировались в конце 2020 года и кардинально в апреле ничего не изменилось. Так, в последние месяцы было $13 млрд, сейчас это значение составляет $15 млрд.