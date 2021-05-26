ЦБ заявил об отсутствии «дыры» в валютном балансе банков

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 73,59 (+0,13) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 89,67 (+0,02) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Собянин объяснил всплеск заболеваний COVID-19 в Москве после майских Общество, 08:40 Семь человек погибли при падении самолета в озеро в США Общество, 08:26 Глава Европарламента предложил усилить санкции против России Политика, 07:54 Вильфанд сообщил о наступлении сезона белых ночей в Петербурге Общество, 07:51 Приставы составили «портрет» среднестатистического алиментщика из Москвы Общество, 07:33 Почему важно дарить подарки самой себе РБК и Dyson, 07:29 МЧС предупредило об опасности надувных матрасов Общество, 06:56 Инвестиции + здоровье: как сделать из пенсии лучший этап в жизни РБК и СберПервый, 06:55 СМИ узнали об изменении позиции британской разведки о происхождении COVID Общество, 06:46 Во Франции опубликовали неизвестные письма Антуана де Сент-Экзюпери Общество, 06:38 Осужденный за шпионаж в пользу России американец отозвал признание вины Политика, 06:16 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение РБК и ПСБ, 05:44 Метановый двигатель для ракеты-носителя «Амур СПГ» построят к 2025 году Технологии и медиа, 05:33 «Белавиа» назвала условие для полетов в Крым Политика, 04:54
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Экономика ,  
0 

ЦБ заявил об отсутствии «дыры» в валютном балансе банков

Центробанк отверг выводы экспертов о «валютной дыре» в российской банковской системе. По мнению регулятора, выполнению обязательств банков в валюте ничего не угрожает
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Системной проблемы из-за «дыры» в валютном балансе банков не наблюдается, уровень ликвидности для покрытия обязательств комфортный.

«Системной проблемы не наблюдается. Общий объем валютной ликвидности на 1 мая 2021 составил 48,5 млрд долларов, чего достаточно для покрытия около трети валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, комментируя статистику Центробанка, заявил о «рекордной дыре» в валютном балансе банков по итогам апреля. Он пояснил, что дыра в валютном балансе формируется за счет отрицательных чистых валютных активов. По его словам, отрицательные чистые валютные активы банковского сектора России достигли рекордных $15 млрд на 1 мая.

Начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин подтвердил РБК, что отрицательные чистые валютные активы сформировались в конце 2020 года и кардинально в апреле ничего не изменилось. Так, в последние месяцы было $13 млрд, сейчас это значение составляет $15 млрд.

Рекордная валютная дыра в банках оказалась статистической уловкой
Финансы
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Однако Сусин отметил, что считать это «дырой» нельзя.

«Разрыв связан не с тем, что есть какой-то дисбаланс, естественно, банки не будут держать большую открытую валютную позицию, чтобы «уравновесить» пассивную сторону баланса — есть регуляторные ограничения по капиталу и рискам на капитал», считает он. Как отмечает аналитик, банки склонны хеджировать открытую валютную позицию за счет операций с производными инструментами, например свопами. Такие сделки не влияют на балансы банков, это внебалансовая позиция, потому она и не видна в активах, заключает Сусин.

Управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов заявил РБК, что «дырой эту дельту называть некорректно, поскольку она не отражает потери, вывод активов и тому подобное». По его мнению, открытые валютные позиции по всем валютам каждого банка измеряются относительно капитала и регулируются нормативами. «Хеджирование учитывается в регулировании, поскольку буквально закрывает риски. Но соответствующие производные инструменты учитываются на внебалансовых счетах, в связи с чем не отражены в статистике по балансовой валютной позиции — отсюда, вероятно, и возникают превратные интерпретации малозначительной динамики», — подчеркнул он.

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам
Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Центробанк Валюты банковская система ликвидность
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Рекордная валютная дыра в банках оказалась статистической уловкой
Финансы
Эксперты поспорили о «дыре» в валютном балансе банковской системы России
Финансы
Россия впервые в 2021 году взяла в долг в валюте
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter