Рекордная валютная дыра в банках оказалась статистической уловкой

Разрыв между валютными пассивами и активами банков в апреле вырос до $15 млрд, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦБ. Дыра — искусственное явление, которое ничем не грозит, поясняют эксперты и сам Банк России

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Как следует из статистики ЦБ, на 1 мая обязательства российских банков в валюте достигли $331,7 млрд, а валютные активы до вычета резервов — $316,6 млрд. Разница превысила $15 млрд, что на 14,3% больше, чем на начало апреля. Первыми на изменение показателя обратили внимание «РИА Новости». Со ссылкой на аналитика банка БКФ Максима Осадчего агентство сообщило о рекордной дыре в валютном балансе банков.

Открытая валютная позиция на балансе банков увеличилась из-за роста валютных обязательств при отстающей динамике валютных активов, поясняет управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он отмечает, что валютные обязательства сектора в рублевом эквиваленте за январь—май подскочили на 1 трлн руб., а совокупные активы в валюте — всего на 544 млрд руб. «Валютные обязательства выросли в основном за счет счетов корпоративных клиентов и межбанковского фондирования — кредитов и счетов ЛОРО (корреспондентский счет. — РБК)», — говорит Беликов.

Разрыв между валютными пассивами и активами банков образовался с конца 2020 года и постепенно увеличивался, отмечает управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. «Вследствие политики ЦБ по девалютизации для банков действует много ограничений валютного кредитования, но при этом есть достаточно большой спрос населения и бизнеса на валютные сбережения в виде депозитов или счетов. То есть, с одной стороны, есть спрос клиентов на сбережения в валюте, а с другой — банки не могут эти остатки эффективно размещать в виде кредитов. В итоге пассивы банков в валюте превышают их валютные активы, и такая ситуация существует давно», — поясняет он.

«Системной проблемы не наблюдается. Общий объем валютной ликвидности на 1 мая составил $48,5 млрд, чего достаточно для покрытия около трети валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств. Это комфортный уровень с учетом того, что в последние годы не наблюдается большой волатильности валютных остатков», — сообщил РБК представитель ЦБ. Банки также могут получать дополнительный объем валютной ликвидности за счет свопов или покупки валюты на рынке, добавил он.