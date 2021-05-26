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Финансы ,  
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Эксперты поспорили о «дыре» в валютном балансе банковской системы России

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Банковская система России показала рекордную дыру в валютном балансе по итогам апреля. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, комментируя статистику Центробанка.

Он пояснил, что дыра в валютном балансе формируется за счет отрицательных чистых валютных активов. По его словам, отрицательные чистые валютные активы банковского сектора России достигли рекордных $15 млрд на 1 мая.

«Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля», — добавил Осадчий.

Аналитик рассказал, что отрицательные чистые валютные активы появились в ноябре прошлого года и стабильно росли до мая.

Россия впервые в 2021 году взяла в долг в валюте
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин подтвердил РБК, что отрицательные чистые валютные активы сформировались в конце 2020 года и кардинально в апреле ничего не изменилось. Так, в последние месяцы было $13 млрд, сейчас это значение составляет $15 млрд.

Он объяснил, что это связано с тем, что из-за политики ЦБ по девалютизации для банков действует много ограничений валютного кредитования, но при этом есть достаточно большой спрос населения и бизнеса на валютные сбережения в виде депозитов или счетов. «То есть, с одной стороны, есть спрос клиентов на сбережения в валюте, а с другой — банки не могут эти остатки эффективно размещать в виде кредитов», — сказал Сусин, пояснив, что в итоге пассивы банков в валюте превышают их валютные активы, и такая ситуация существует давно.

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«Назвать это «дырой» нельзя. Разрыв связан не с тем, что есть какой-то дисбаланс, естественно, банки не будут держать большую открытую валютную позицию, чтобы «уравновесить» пассивную сторону баланса — есть регуляторные ограничения по капиталу и рискам на капитал», — подчеркнул он.

В связи с этим банки держат хеджированную позицию за счет операций с производными инструментами, однако это внебалансовая позиция, потому ее не видно в активах, заключил Сусин.

Ранее, 20 мая, Россия впервые в 2021 году взяла в долг в валюте. Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков сообщил, что Россия разместила два транша еврооблигаций на общую сумму €1,5 млрд.

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