Эксперты поспорили о «дыре» в валютном балансе банковской системы России

Фото: Олег Яковлев / РБК

Банковская система России показала рекордную дыру в валютном балансе по итогам апреля. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, комментируя статистику Центробанка.

Он пояснил, что дыра в валютном балансе формируется за счет отрицательных чистых валютных активов. По его словам, отрицательные чистые валютные активы банковского сектора России достигли рекордных $15 млрд на 1 мая.

«Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля», — добавил Осадчий.

Аналитик рассказал, что отрицательные чистые валютные активы появились в ноябре прошлого года и стабильно росли до мая.