СМИ узнали о планах создать новую структуру для мобильных электростанций

По плану МГТЭС, которые нужны для поддержания надежности энергосистемы, будут получать плату за размещение резерва. Механизм передачи имущества и порядок финансирования новой организации должен быть проработан до конца мая

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В правительстве рассматривают возможность создания отдельной структуры на рынке электроэнергетики, которая отвечала бы за функционирование федерального мобильного резерва мощности, пишет «Коммерсантъ». Об этом в письме вице-премьеру Александру Новаку сообщил врио директора департамента энергетики правительства Ильмир Набиев, газета ссылается на его письмо.

Сейчас АО «Мобильные газотурбинные электрические станции» (МГТЭС) принадлежит Федеральной сетевой компании, которая в свою очередь подконтрольна «Россетям». Создание отдельной организации необходимо для того, чтобы она имела возможность получать плату с оптового энергорынка за услуги по размещению мобильного резерва на законных основаниях, пояснил один из собеседников газеты.

Минэнерго и регулятор энергорынков «Совет рынка» должны до конца мая проработать механизм передачи имущества новой структуре и порядок ее финансирования, а также основания для использования мобильного резерва в коммерческих проектах.

АО «Мобильные ГТЭС» было создано в 2006 году, а электростанции были закуплены годом ранее для поддержания работы энергосистемы Москвы и Московской области после крупных отключений. Затем мобильный резерв перебросили в Хакасию и Туву после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году, также использовали во время Олимпиады в Сочи и в Крыму.