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Экономика ,  
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СМИ узнали о планах создать новую структуру для мобильных электростанций

По плану МГТЭС, которые нужны для поддержания надежности энергосистемы, будут получать плату за размещение резерва. Механизм передачи имущества и порядок финансирования новой организации должен быть проработан до конца мая
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В правительстве рассматривают возможность создания отдельной структуры на рынке электроэнергетики, которая отвечала бы за функционирование федерального мобильного резерва мощности, пишет «Коммерсантъ». Об этом в письме вице-премьеру Александру Новаку сообщил врио директора департамента энергетики правительства Ильмир Набиев, газета ссылается на его письмо.

Сейчас АО «Мобильные газотурбинные электрические станции» (МГТЭС) принадлежит Федеральной сетевой компании, которая в свою очередь подконтрольна «Россетям». Создание отдельной организации необходимо для того, чтобы она имела возможность получать плату с оптового энергорынка за услуги по размещению мобильного резерва на законных основаниях, пояснил один из собеседников газеты.

Минэнерго и регулятор энергорынков «Совет рынка» должны до конца мая проработать механизм передачи имущества новой структуре и порядок ее финансирования, а также основания для использования мобильного резерва в коммерческих проектах.

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АО «Мобильные ГТЭС» было создано в 2006 году, а электростанции были закуплены годом ранее для поддержания работы энергосистемы Москвы и Московской области после крупных отключений. Затем мобильный резерв перебросили в Хакасию и Туву после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году, также использовали во время Олимпиады в Сочи и в Крыму.

Резерв состоит из 19 МГТЭС мощностью 416,6 МВт.

МГТЭС получают «вынужденный» тариф, по этой схеме работают дорогие станции, которые нужны для теплоснабжения или надежности энергосистемы, пишет газета. Содержание МГТЭС обходится в 1,5–1,6 млрд руб. в год, его оплачивают потребители оптового энергорынка. В проекте, который обсуждается в правительстве, предусмотрена плата за размещение МГТЭС, а также применение тарифа, который покрывал бы общие эксплуатационные затраты за счет рынка мощности и топливную составляющую через плату за электроэнергию.

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В Минэнерго «Коммерсанту» подтвердили, что прорабатывают механизм функционирования мобильного резерва. В «Россетях» сказали, что не знакомы с поручением правительства, в «Совете рынка» не ответили газете.

В ассоциации «Сообщество потребителей энергии» изданию заявили, что, по их мнению, необходимости в новой структуре нет. Там указали на то, что с ее созданием происходит «необоснованный отказ от конкурсного отбора». В ассоциации увидели «предложение придать монопольный статус конкретному игроку в довольно конкурентной среде» и предположили, что таким образом решается задача финансирования «конкретной компании и ее активов».

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Скляр считает, что создание новой компании специально для резервных мощностей повысит скорость принятия решения по развертыванию МГТЭС и создаст нового субъекта энергорынка, который будет получать плату за свое содержание и участвовать в удовлетворении спроса.

Автор
Мария Лисицына
электроэнергия энергетика
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