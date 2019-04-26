Экономика , 15:21
0
ВТО поддержала Россию в споре с Украиной по транзиту товаров
Орган по разрешению споров ВТО утвердил доклад третейской группы касательно итогов украинско-российского спора. В организации пришли к выводу, что российские ограничения по транзиту товаров соответствуют ее правилам
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) утвердил вынесенное в начале апреля 2019 года решение третейской группы, согласно которому претензии Киева по поводу введенных Москвой ограничений на транзит украинских товаров признаны необоснованными.
«Украина воздержалась от апелляции данного решения, и с сегодняшнего дня оно окончательно вступило в силу», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономики России, поступившем в РБК.
Материал дополняется
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.