ВТО поддержала Россию в споре с Украиной по транзиту товаров

ВТО поддержала Россию в споре с Украиной по транзиту товаров

Орган по разрешению споров ВТО утвердил доклад третейской группы касательно итогов украинско-российского спора. В организации пришли к выводу, что российские ограничения по транзиту товаров соответствуют ее правилам

Фото: Владимир Корнев / РИА Новости

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) утвердил вынесенное в начале апреля 2019 года решение третейской группы, согласно которому претензии Киева по поводу введенных Москвой ограничений на транзит украинских товаров признаны необоснованными.

«Украина воздержалась от апелляции данного решения, и с сегодняшнего дня оно окончательно вступило в силу», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономики России, поступившем в РБК.

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