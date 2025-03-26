В ВТБ допустили снижение ключевой ставки в сентябре

Ключевая ставка может снизиться в сентябре, поскольку «важные изменения в судьбе России» происходят в августе, считает Пьянов. Также к августу будут понятны ожидаемые цены на продукты, что является важным фактором расчета инфляции

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Снижения ключевой ставки можно ожидать в сентябре, заявил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, пояснив, что показатель инфляции в России «продуктово ориентирован», то есть во многом зависит от динамики цен на продукты питания.

«То понимание, каким будет урожай, какие погодные условия будут способствовать или не способствовать сбору без потерь, фактор сельского хозяйства очень важен», — отметил он.

По мнению Пьянова, сигналы по ставке могут меняться до августа, однако, поскольку в графике Центробанка нет планового заседания в этом месяце, первых шагов в смягчении денежно-кредитной политики можно ожидать в сентябре. «Я считаю, что важные изменения в судьбе России часто происходят в августе, поэтому мой персональный прогноз, что до августа могут меняться сигналы, но что-то значительное можно ожидать в августе, не раньше», — говорит первый зампредправления ВТБ.

На заседании 21 марта ЦБ в третий раз сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21%, как ожидали все участники консенсус-прогноза РБК. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что признаки умеренного замедления внутреннего спроса и постепенного снижения напряженности на рынке труда свидетельствуют, что экономика идет по траектории «мягкой посадки», без резких колебаний.

По ее мнению, снижение темпов роста цен в России стало результатом жесткой денежно-кредитной политики регулятора. Набиуллина подчеркнула, что вероятность повышения ключевой ставки снизилась, но все же это может произойти, если скорость и устойчивость снижения инфляции будут недостаточными.

В 2026 году инфляция в России должна достичь целевого показателя 4%. В январе—феврале с поправкой на сезонность инфляция составила 9,1% в среднем в пересчете на год после 12% в четвертом квартале прошлого года. Показатель базовой инфляции составил в среднем 10,2% — после 12,1% в предыдущем квартале.