Bloomberg на примере магазинов рассказал о «русофилии» в Китае

Российский бизнес наращивает экспансию в Китае, чему способствует растущий спрос на российские товары, пишет Bloomberg. В 2024 году товарооборот Китая и России вырос до нового рекорда — $245 млрд

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В Китае появляется все больше магазинов с товарами российского производства, которые пользуются здесь хорошим спросом, пишет Bloomberg. Согласно данным китайского сервиса для проверки контрагентов Qichacha, которые проанализировало агентство, за последний год в реестре появилось более 900 поставщиков, специализирующихся на товарах из России.

В 2024 году товарооборот Китая и России вырос до нового рекорда — $245 млрд, напоминает Bloomberg. Одним из самых популярных товаров, которые поставляют в Китай, стал российский шоколад, а также детское питание.

Почти всегда магазины с российскими товарами стилизованы под национальный флаг страны, а их витрины украшает бурый медведь, отмечает Bloomberg. «Эти магазины говорят о росте русофилии в Китае. Теплота по отношению к России среди простых китайцев является продуктом уникальной информационной среды, где пророссийские нарративы активно продвигаются, а критика часто подвергается цензуре», — считает научный сотрудник по китайской политэкономии в Манчестерском университете Тао Ван.

Еще совсем недавно российские продукты были редкостью за пределами приграничных регионов Китая. Что именно заставило китайских потребителей заинтересоваться продукцией из России, определить сложно, отмечает агентство. Однако торговля Китая с Россией резко активизировалась после начала боевых действий на Украине.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о важности развития двусторонних отношений. В декабре прошлого года Путин заявил, что качество российско-китайских отношений вышло на беспрецедентный уровень. Однако последнее сближение Москвы и Вашингтона рискует стать для Пекина «серьезной головной болью», считает научный сотрудник Брукингского института Патрисия Ким. Если Дональд Трамп все-таки одобрит смягчение санкций, Россия станет менее экономически зависимой от Китая, пишет агентство.

В объеме российской внешней торговли на Китай приходится почти 34%. В денежном выражении объем импорта из России в Китай в 2024 году составил $129,32 млрд. В основном это были энергоносители: нефть, природный газ и уголь. Китай за 2024 год ввез в Россию товары на $115,49 млрд.