Трутнев предложил ввести новый сбор с проходящих через границу грузов

Вице-премьер Юрий Трутнев предложил ввести транзитный сбор в размере 0,5% со всех пересекающих границу на Дальнем Востоке грузов. Средства направят на развитие инфраструктуры региона. Минфин указал на негативные последствия идеи

Пограничный пункт пропуска с КНР в Забайкальском крае (Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости)

Правительство рассмотрит введение нового транзитного сбора в размере 0,5% от стоимости грузов, проходящих через дальневосточные пограничные пункты, сообщил РБК источник в одном из федеральных ведомств. По итогам 2024 года через них было перевезено товаров на $36,1 млрд. При сохранении грузопотока на том же уровне сбор может принести бюджету $180,5 млн, или 15,2 млрд руб. по текущему курсу.

По словам источника, автор инициативы — зампред правительства, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Полученные средства предлагается направить на поддержку приоритетных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Арктике, а также на создание инфраструктуры. Это предложение, уточнил собеседник РБК, президент Владимир Путин поручил рассмотреть правительству и сформировать ответ «с учетом стратегической важности Дальнего Востока».

В Минфине подтвердили РБК, что рассмотрели инициативу совместно с другими ведомствами. В министерстве считают, что введение нового транзитного сбора может привести к негативным последствиям, которые «превысят потенциальный эффект от его введения». «Речь идет в том числе о перераспределении товарных потоков, увеличении времени проведения госконтроля в пунктах пропуска и других негативных последствиях. Соответствующая позиция направлена в правительство», — уточнили в ведомстве.

Трутнев ранее уже предлагал направлять деньги, собираемые с таможенных платежей, на развитие дальневосточных территорий, например города Забайкальска, находящегося на границе с Китаем. Полпред отмечал неудовлетворительное состояние пограничного пункта пропуска в городе. «Забайкальск — территория, которая, собственно, и создает прибавочную стоимость. Здесь работают люди, которые как раз и занимаются обработкой товарных потоков — собирают таможенные платежи, и эти таможенные платежи исчисляются триллионами. Можно из этого потока какую-то часть направить на развитие Забайкальска, чтобы люди, которые здесь живут, жили в хороших условиях. Не просто можно — необходимо», — цитировал вице-премьера телеграм-канал.

В пресс-службе Трутнева отказались от комментариев. РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, в аппарат правительства, Минтранс и Федеральную таможенную службу (ФТС).

Сколько и как ввозят По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2024 году Россия экспортировала товары на $433,9 млрд, а общий объем импорта составил $283 млрд. По состоянию на февраль 2022 года в России работали 376 пунктов пропуска, гласит перечень пунктов пропуска через границу России. На Дальнем Востоке работают 82 КПП, говорится на сайте Дальневосточного таможенного управления. В России действует авансовая система таможенных платежей: они должны поступить на счет ФТС до подачи таможенной декларации. Собранные средства поступают в федеральный бюджет и распределяются Минфином. Ставка ввозной или вывозной таможенной пошлины зависит от вида товара и категории участника внешнеэкономической деятельности. Ранее транзитный сбор с проходящих через границу товаров, который направлялся бы на развитие отдельных территорий, не взимали.

На что может повлиять новый сбор

Гендиректор транспортно-экспедиционной компании Holding Finance Broker Татьяна Кулябина отмечает, что на стоимость доставки груза влияют колебания валютных курсов, которые невозможно прогнозировать при длительном сроке доставки. Комиссия за трансграничные платежи, обращает она внимание, и так достигает 3–5%. «Если добавить к сумме расходов еще 0,5% на транзитный сбор, у импортеров возникнут дополнительные издержки, и они будут вынуждены задумываться о выборе маршрута, чтобы не переплачивать. Новый сбор приведет к сокращению грузоперевозок через дальневосточные пограничные пункты пропуска, а другие коридоры будут перегружены, что может привести к заторам в высокий сезон», — опасается Кулябина.

Владимир Климанов, директор Центра региональной политики РАНХиГС, говорит, что практика взимания сбора с конкретного пограничного пункта применялась в Российской империи. Он отмечает, что в бюджете есть принцип общего (совокупного) покрытия расходов (ст. 35 Бюджетного кодекса), который означает, что расходы бюджета не могут быть увязаны с его определенными доходами и источниками финансирования дефицита, если иное не предусмотрено законом. «Это всегда дискуссионный вопрос. Существуют исключения в виде целевых дорожных фондов или направления части НДФЛ на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. Но расширение этой практики должно быть специальным образом обосновано. Потому что лоббирование ведомствами своих интересов может в конечном итоге привести к дисбалансу в бюджетной системе», — рассуждает эксперт. Но соглашается, что в случае обоснования такой сбор имеет право на применение.

Эксперт ЦМАКП Эмиль Аблаев говорит, что в российской практике не существовало прямого аналога предлагаемого транзитного сбора. В 1990-х и в начале 2000-х годов применялись различные формы пошлин и сборов, близкие по содержанию. Такими можно считать тарифы РЖД на транзитные перевозки через территорию страны, которые имели скорее рыночный характер и были инструментом транспортной политики, а не прямым фискальным сбором. Эксперт также приводит в пример запущенную в 2015 году систему «Платон» для взимания платы с грузовиков за ущерб федеральным трассам: это фактически транспортный сбор, который идет в фонд для ремонта дорог. Механизм его действия — плата за пользование инфраструктурой и целевое распределение средств — имеет сходство с предлагаемым сбором. Но целевой транзитный сбор с грузов, следующих через определенный географический регион, с последующим перераспределением средств на его развитие, это скорее новация.

Аблаев отмечает, что в мировой практике существуют примеры подобных сборов. «Один из ярких примеров — Панамский канал, доходы от которого поступают в специальный фонд и идут на финансирование национальных инфраструктурных и социальных программ. Государство не просто собирает плату за транзит, но и активно инвестирует эти средства в развитие стратегических направлений», — приводит эксперт пример. А Сингапур направляет портовые сборы и пошлины, полученные от использования гавани и логистических центров, в модернизацию логистической инфраструктуры, цифровизацию и расширение транспортных коридоров, что позволяет постоянно повышать конкурентоспособность инфраструктуры.

Собеседник РБК обращает внимание, что транзитный сбор может быть оформлен как таможенный платеж или как плата за пользование транспортной инфраструктурой. В первом случае администратором выступит ФТС, во втором — коммерческая компания по аналогии с «Платоном». Более удачным он считает взимание на уже существующей инфраструктуре ФТС, когда сбор будет начисляться при прохождении груза через определенные таможенные пункты на Дальнем Востоке после декларирования их стоимости. «Для накопления и распределения средств может быть задействован Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, в рамках которого могут быть созданы отдельные статьи финансирования. Альтернативный вариант — включение этих поступлений в федеральный бюджет с последующим целевым перераспределением», — рассуждает эксперт.

Логистические компании «Дело» и FESCO, угольные СУЭК и «Русский уголь» отказались от комментариев. РБК также направил запросы крупнейшим угольным компаниям — «Мечелу», «Распадской», а также в нефтегазовые холдинги.