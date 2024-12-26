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Бизнес ,  
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Трутнев сообщил, что порты Дальнего Востока недополучили 8 млн т грузов

Правительство контролирует работу по увеличению пропускной способности Восточного полигона, но пока нельзя сказать, что провозные мощности «прыжком увеличились», часть грузов не доходит до портов, сообщил Трутнев
Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

Дальневосточные порты справляются с возросшей нагрузкой, но часть грузов не дошли до них из-за нехватки провозных мощностей железной дороги, сообщил в интервью каналу «Россия 24» вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

«Как в прошлом году, так и в этом порядка 8 млн т груза, законтрактованных от дальневосточных перевозчиков, пока не нашли своего адреса», — сказал он.

Трутнев отметил, что с Восточным полигоном (состоит из Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей) «все не так радостно». Сейчас идет работа по увеличению его пропускной способности, которую контролирует правительство, но сказать, что провозные мощности «прыжком увеличились», пока нельзя, сообщил вице-премьер.

Дефицит инфраструктуры Восточного полигона сохранится до 2032 года
Бизнес
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В 2022 году РЖД объявили о завершении первого этапа развития Восточного полигона, в рамках которого общая провозная способность Транссиба и БАМа выросла до 144 млн т. Второй этап рассчитан до конца 2024-го, общая пропускная способность магистралей должна вырасти до 180 млн т в год. К концу 2032 года планируется увеличение до 270 млн т.

Восточный полигон прежде всего был предназначен для вывоза новых продуктов, товаров промышленности, создаваемых в Сибири и на Дальнем Востоке, «но после 2022 года концепция поменялась», говорил в сентябре специальный представитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин. «Те регионы Сибири и Дальнего Востока, которые создают свою продукцию, ее вывезти не могут. Потому что на Восточный полигон развернулась Вологодская область, Архангельская область», — заявлял он, указав, что «Восточный полигон всех на свои плечи не возьмет». По словам Левитина, перенаправление грузопотоков с Дальнего Востока на новые маршруты поможет разгрузить железную дорогу.

По оценке агентства NEFT Research, загруженность Восточного полигона составляет 97,3%, дефицит провозной способности железной дороги может сохраниться до 2032 года. В РЖД сообщили, что вместе с грузоотправителями готовы «рассматривать различные возможности по диверсификации маршрутов экспортных перевозок, в том числе через порты юга и северо-запада, а также с использованием коридора «Север — Юг».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Юрий Трутнев Дальний Восток порты грузы железная дорога Транссибирская магистраль БАМ
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