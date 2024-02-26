Силуанов допустил сокращение пополнения ФНБ при нефти дешевле $70

Минфин запланировал бюджет на 2024 год, исходя из курса доллара по ₽90 и $70 за баррель нефти Urals, но, если цена топлива не поднимется выше $65, ФНБ будет пополнен в меньшем объеме, предупредил Силуанов

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Если стоимость нефти Urals будет ниже, чем запланировано в бюджете на 2024 год, Минфин пополнит Фонд национального благосостояния на меньшую сумму, но выполнит все обязательства, сообщил министр Антон Силуанов в интервью «РИА Новости».

«В этом году мы запланировали бюджет, исходя из цены нефти в $70 и курса ₽90 за доллар. У нас сейчас Urals чуть выше $65, а курс такой же», — пояснил Силуанов.

Минэкономразвития ожидает, что в среднем в 2024 году курс доллара составит ₽90,1, а экспортная цена на российскую нефть — $71,3 за баррель.

За январь объем ФНБ сократился на 43 млрд — до ₽11,9 трлн, но в долларах вырос на 119 млн — до $133,5 млрд. Закон о бюджете предполагает, что объем ФНБ к концу года составит 6,7 трлн, расходы достигнут 36,6 трлн, а доходы — ₽35 трлн. Дефицит прогнозируется на уровне 0,9% ВВП — ₽1,595 трлн.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила в декабре, что регулятор будет покупать юани по бюджетному правилу, если нефть марки Brent будет стоить $88–90 за баррель. «Будем мы нетто-продавцом или нетто-покупателем, в значительной степени зависит от цены на нефть. Если цена на нефть останется на нынешнем уровне, то мы будем нетто-продавцом валюты», — указывала она.

Опрошенные РБК аналитики предположили, что в результате Центробанк в этом году окажется скорее продавцом валюты, чем ее покупателем. С учетом всех составляющих в следующем году Банк России будет продавать валюту в рамках бюджетных операций примерно на ₽4 млрд в день и за год продаст валюты на ₽1 трлн, оценивал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Близкую оценку — ₽0,8–1 трлн продаж за год — приводил директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой.