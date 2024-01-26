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Сергей Гуриев возглавит Лондонскую школу бизнеса

Экономист Сергей Гуриев возглавит Лондонскую школу бизнеса
Гуриев перейдет в Лондонскую школу бизнеса из Института политических исследований в Париже. До отъезда из России он руководил Российской экономической школой, а в 2015-м возглавил ЕБРР, став первым россиянином на этом посту
Сергей Гуриев
Сергей Гуриев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Экономист Сергей Гуриев (признан Минюстом иноагентом) в 2024/25 учебном году возглавит Лондонскую школу бизнеса (LBS), сообщается на сайте учебного заведения.

В LBS Гуриев перейдет из парижского Института политических исследований Sciences Po, где с 2022 года занимал должность проректора.

«Я взволнован и польщен, что меня выбрали в качестве нового декана LBS. Я восхищаюсь этим учреждением <...>. Я горячо поддерживаю миссию и ценности Школы и с нетерпением жду совместной работы с выдающейся командой и выпускниками LBS», — прокомментировал он свое назначение.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Гуриев с 2005 года руководил Российской экономической школой. В 2013 году в доме экономиста прошел обыск, а его самого несколько раз вызывали на допросы в Следственный комитет. Вскоре после этого Гуриев покинул Россию, с тех пор он живет и преподает во Франции. Свой отъезд экономист объяснил возможностью привлечения в качестве подозреваемого по так называемому делу экспертов — это расследование в отношении группы юристов и экономистов, которые выдали экспертное заключение по второму делу ЮКОСа. В частности, Гуриев участвовал в подготовке доклада о втором уголовном деле Михаила Ходорковского (признан иноагентом), где была поставлена под сомнение доказанность вины бизнесмена.

Президент Владимир Путин говорил в 2013 году, что экономист может при желании вернуться в Россию: «Если ничего не нарушил, то на сто процентов ему ничего не угрожает».

В 2015–2019 годах Гуриев занимал должность главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития, он стал первым россиянином на этом посту. В марте 2023 года Минюст признал экономиста иностранным агентом, заявив, что он участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов и высказывался против военных действий на Украине.

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