Сергей Гуриев возглавит Лондонскую школу бизнеса
Экономист Сергей Гуриев (признан Минюстом иноагентом) в 2024/25 учебном году возглавит Лондонскую школу бизнеса (LBS), сообщается на сайте учебного заведения.
В LBS Гуриев перейдет из парижского Института политических исследований Sciences Po, где с 2022 года занимал должность проректора.
«Я взволнован и польщен, что меня выбрали в качестве нового декана LBS. Я восхищаюсь этим учреждением <...>. Я горячо поддерживаю миссию и ценности Школы и с нетерпением жду совместной работы с выдающейся командой и выпускниками LBS», — прокомментировал он свое назначение.
Гуриев с 2005 года руководил Российской экономической школой. В 2013 году в доме экономиста прошел обыск, а его самого несколько раз вызывали на допросы в Следственный комитет. Вскоре после этого Гуриев покинул Россию, с тех пор он живет и преподает во Франции. Свой отъезд экономист объяснил возможностью привлечения в качестве подозреваемого по так называемому делу экспертов — это расследование в отношении группы юристов и экономистов, которые выдали экспертное заключение по второму делу ЮКОСа. В частности, Гуриев участвовал в подготовке доклада о втором уголовном деле Михаила Ходорковского (признан иноагентом), где была поставлена под сомнение доказанность вины бизнесмена.
Президент Владимир Путин говорил в 2013 году, что экономист может при желании вернуться в Россию: «Если ничего не нарушил, то на сто процентов ему ничего не угрожает».
В 2015–2019 годах Гуриев занимал должность главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития, он стал первым россиянином на этом посту. В марте 2023 года Минюст признал экономиста иностранным агентом, заявив, что он участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов и высказывался против военных действий на Украине.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы