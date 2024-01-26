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Военная операция на Украине ,  
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Шмыгаль заявил о гарантиях США по изъятию замороженных активов России

Шмыгаль: США дали Украине гарантии об изъятии замороженных активов России
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев получил от США все гарантии долгосрочной поддержки, в том числе о конфискации активов России и их отправке на восстановление Украины, заявил Денис Шмыгаль. В Москве считают незаконной их блокировку
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль (Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил все гарантии от Вашингтона о долгосрочной поддержке, в том числе по вопросу конфискации замороженных российских активов.

В интервью европейской версии газеты Politico Шмыгаля спросили, существуют ли на Украине опасения насчет возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа. «У нас есть все гарантии Соединенных Штатов о долгосрочной поддержке Киева. Например, конфискация российских активов для финансирования восстановления Украины. Мы усердно работаем с администрацией президента Байдена и конгрессом, чтобы заручиться поддержкой на 2024 год, — ответил он. — Посмотрим, как сложатся условия в 2025 году».

Украинский премьер также выразил уверенность в том, что любой президент США «поддержит нашу борьбу за цивилизационные ценности, наши общие ценности».

Он также прокомментировал заявления Трампа о том, что в случае его возвращения на президентский пост конфликт на Украине закончился бы за 24 часа. «Мы считаем, что мирный план президента Зеленского является единственным инструментом для достижения долгосрочного и устойчивого мира», — заявил Шмыгаль.

После начала военной операции на Украине страны Европейского союза, G7 и Австралия заморозили активы Центробанка России в размере $280 млрд (€260 млрд) на своих территориях. Большинство из них находятся в Бельгии, у финансовой группы Euroclear. В январе 2024 года в Брюсселе анонсировали военную помощь Украине в размере €611 млн в 2024 году, уточнив при этом, что речь идет о прибыли от российских активов.

Politico узнала об опасениях ЕС использовать активы России для Украины
Политика
Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press
Reuters писал, что в США заморожены порядка $5–6 млрд ЦБ России. В январе Комитет по иностранным делам сената поддержал передачу Украине конфискованных российских активов. Для принятия данного законопроекта его должны одобрить обе палаты конгресса в полном составе и подписать президент США Джо Байден.

Президент России Владимир Путин сравнивал эти действия западных стран с воровством. Саму блокировку активов за рубежом в Москве считают незаконной.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина США российские активы Денис Шмыгаль
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