Власти назвали число молодых предпринимателей в России

Минэкономики: число ИП среди молодежи до 25 лет выросло на 65% за четыре года

В России за четыре года число индивидуальных предпринимателей в возрасте до 25 лет выросло более чем в 1,5 раза, сообщило Минэкономразвития. Доля таких ИП в общей численности пока невысока — около 6%, но темпы прироста вдвое выше

Фото: Олег Яковлев / РБК

В России число индивидуальных предпринимателей в возрасте до 25 лет выросло с 2019 года по 2023 год на 65%: в 2019 году их насчитывалось 148 тыс., а по итогам 2023 года — 243,5 тыс. За прошлый год число таких ИП увеличилось на 20,6%, или на 41,5 тыс. Такие данные РБК предоставило Минэкономразвития.

Прирост созданных молодежью ИП в прошлом году оказался вдвое выше, чем темпы роста общего количества индивидуальных предпринимателей. Как писал РБК, число действующих ИП в России выросло на 10%, или на 387 тыс., что стало рекордом с 2008 года. Это показали открытые данные ФНС, в которых градации по возрастам не представлено. Увеличение количества физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, в ФНС объяснили повышением активности бизнеса, в том числе регистрацией ИП на территориях ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Официально молодежью в России считаются граждане в возрасте с 14 до 35 лет (верхняя граница была увеличена в 2020 году с 30 лет). Россияне до этого возраста вправе получать меры поддержки в рамках молодежной политики.

Всего в возрасте до 35 лет в России зарегистрировано 1,13 млн действующих индивидуальных предпринимателей, следует из данных министерства на конец 2023 года. Их доля в общей численности ИП — более 27% (исходя из данных ФНС по количеству ИП на 1 января 2024 года — 4,16 млн). По сравнению с показателем за 2019 год количество индивидуальных предпринимателей до 35 лет увеличилось на 8,9%. В период пандемии их число упало, а потом стало постепенно расти, основной прирост произошел в 2023 году — на 7,3% год к году.

Доля предпринимателей в возрасте до 25 лет составляет 5,9% от общего количества ИП. По оценке Росстата, на 1 января 2024 года в России было примерно 18,4 млн граждан в возрасте от 14 до 25 лет (по закону ИП можно открыть уже с 14 лет при согласии родителей).

В ведомстве объясняют рост количества молодых ИП, в частности, поддержкой молодежного предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Кроме того, почти два года действует правительственная Программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года. В середине января правительство утвердило обновленную версию этой программы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно этой программе, к 2030 году число участников подпрограммы по развитию молодежного предпринимательства должно вырасти до 150 тыс. человек — этот целевой показатель увеличился в шесть раз по сравнению с предыдущей версией. Программа по поддержке молодежного предпринимательства вынесена в отдельный пункт документа, прокомментировал советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Олег Макаров (Росмолодежь курирует выполнение этого пункта).