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Число регистраций ИП впервые приблизилось к миллиону

В России за год открыли 986 тыс. ИП
В 2023 году в России открылось рекордное число ИП — почти миллион, а чистый прирост стал максимальным с 2007-го, раскрыла ФНС. Там связали это с активностью бизнеса, в том числе в новых регионах. Юрлиц, напротив, стало меньше
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

По итогам 2023 года число действующих индивидуальных предпринимателей (ИП) в России выросло на 10%, или 387 тыс., и достигло 4,26 млн. Это следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС), проанализированных РБК. Темпы прироста стали максимальными с 2008 года, когда количество ИП тоже увеличилось на 10%. В абсолютном выражении рекорд был установлен годом ранее: в 2007 году число ИП выросло на 426 тыс., следует из данных ФНС.

Показатель прироста представляет собой разницу между числом зарегистрированных и ликвидированных ИП. В 2023 году количество созданных ИП впервые приблизилось к миллиону и составило 986 тыс. Для сравнения: в 2022 году было открыто 809 тыс. ИП, в пандемическом 2020-ом — лишь 621 тыс. Подавляющее большинство ИП (98%) в 2023 году традиционно было создано россиянами, однако 2% пришлось на иностранных граждан, следует из данных ФНС.

Ликвидации в 2023 году подверглось 599 тыс. ИП. Число закрытий снизилось на 7% по сравнению с предыдущим годом и на 38% по сравнению с 2020-м, когда оно достигло 964 тыс. В 2023 году ликвидация чаще всего (в 87% случаев) происходила в связи с принятием решения о прекращении деятельности, однако были и другие причины: исключение из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа, смерть учредителя, банкротство.

Увеличение количества физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, обусловлено повышением активности бизнеса, в том числе регистрацией ИП на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, заявили РБК в ФНС. В то же время там отметили, что не видят «существенного сокращения» количества юрлиц.

ФНС зафиксировала сокращение числа ИП впервые за полтора года
Экономика
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

По данным налоговой, число юридических лиц в 2023 году показывало обратную числу ИП динамику: оно продолжило сокращаться четвертый год подряд. Однако темпы этого сокращения кратно замедлились: так, в 2023 году чистый отток юрлиц составил около 13 тыс. компаний (264 тыс. открытых против 276 тыс. ликвидированных), в то время как годом ранее он достиг 48 тыс., а в кризисном 2020-м — 312 тыс. Таким образом, по состоянию на 1 января 2024 года совокупное число юридических лиц в России составило 3,2 млн человек, следует из данных ФНС.

Ситуация в регионах

Лидером по числу открытых бизнесов в 2023 году стала Москва — в столице было зарегистрировано почти 53 тыс. предприятий (66% из них ИП). На втором месте оказалась ДНР (почти 38 тыс. новых предприятий, 95% ИП), на третьем — Московская область (31 тыс. предприятий, 87% ИП). Среди лидеров по числу созданных компаний также оказались ЛНР (25 тыс. предприятий, 96% ИП), Краснодарский край (15 тыс. предприятий, 100% ИП), Запорожская область (10 тыс. предприятий, 85% ИП).

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Указанные данные не включают в себя организации, которые были созданы на новых территориях до их принятия в состав России, уточнили в ФНС. Ранее глава службы Даниил Егоров в интервью РБК заявлял, что сотрудники ведомства «много сил, времени и интеллектуальных ресурсов» направили на то, чтобы обеспечить простоту регистрации бизнесов в новых субъектах. Он оценивал число зарегистрированных компаний в них и ИП в 138 тыс., однако, согласно последним данным ФНС, их число оказалось несколько ниже. По состоянию на 1 января 2024 года на новых территориях работало 127 тыс. организаций — 37 тыс. юрлиц и 90 тыс. ИП.

Почему ИП становится больше

Тренд на снижение числа юрлиц и рост ИП действительно имеет место, и для этого есть несколько причин, считает эксперт сервиса «Контур.Фокус» Антон Яковлев.

«Во-первых, управление ООО традиционно сложнее, чем ИП. Общество сложнее учреждать, открывать, сложнее ликвидировать, вести учет и существенно больше отчетности нужно подавать контролирующим органам», — сказал эксперт.

По его мнению, открывать ООО сегодня целесообразно лишь в том случае, когда имеет место совместный бизнес нескольких участников, а для его обслуживания нужно нанимать сотрудников, которых невозможно вывести на аутсорсинг. Также «формат» юрлица востребован в отраслях, где требуется квалифицированный штат, например в IТ и добыче полезных ископаемых.

Вторая причина указанного тренда — изменение представлений россиян о ведении бизнеса. «Благодаря разным инкубаторам для стартапов, развитию сети школ бизнеса, различным сервисам от банков для поддержки небольшого предпринимательства уходит в прошлое бытовавшее заблуждение о том, что собственный бизнес построить очень сложно. Граждане перестают бояться идти в бизнес, а начинать как раз проще в статусе ИП», — оптимистичен Яковлев.

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