В венчурном «фонде фондов» поучаствуют компании Вексельберга и Потанина

Соглашения об участии в венчурном «фонде фондов» подписали восемь крупных компаний. Среди них — «Ренова», «Интеррос» и «Полюс»

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Венчурный частно-государственный «фонд фондов» будет запущен в середине февраля 2021 года, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Он провел совещание по формированию фонда с представителями крупного бизнеса, Минэкономразвития, Минфина, Российского фонда прямых инвестиций и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Завершение формальных процедур и запуск фонда ожидается в середине февраля, доложил на совещании гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Соглашения об участии в фонде подписали восемь компаний — AEON Романа Троценко, ЕСН Григория Березкина, «Интеррос» Владимира Потанина, «Полюс» Саида Керимова, «Ренова» Виктора Вексельберга, ТМК и «Синара» Дмитрия Пумпянского, «Уралхим» и «Уралкалий» Дмитрия Мазепина, а также «Фосагро» Андрея Гурьева.

Первый вице-премьер назвал подготовку проектов фонда ключевой работой и призвал ее форсировать. В перечень могут войти крупнейшие и наиболее перспективные проекты Национальной технологической инициативы, отмечено в сообщении.

«Фонд фондов» будет частно-государственной структурой — доли в его капитале бизнеса и государства будут равными. В октябре 2020 года Белоусов рассказывал, что на 2021 год в бюджете заложено на этот проект 10 млрд руб., а на 2022 год — еще 4 млрд руб., затем в фонд должен вкладываться частный бизнес. Тогда же президент России Владимир Путин говорил, что государство при этом механизме защищает свои инвестиции, вкладывая деньги под 6%, а принимать решение о реализации проектов в рамках «фонда фондов» должен бизнес.

Идея создания «фонда фондов» обсуждалась в марте 2020 года на встрече Путина с инвесторами. С инициативой создания такой структуры выступил основатель Almaz Capital Partners Александр Галицкий. Предполагается, что деятельность фонда будет направлена на увеличение объема инвестиций в высокотехнологичные проекты.