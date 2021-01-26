В венчурном «фонде фондов» поучаствуют компании Вексельберга и Потанина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 75,64 (+0,78) Инвестиции, 14:00
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 91,67 (+0,52) Инвестиции, 14:00
Следователи доложили Бастрыкину о 20 уголовных делах по акциям 23 января Политика, 20:04 Экс-сотрудницу ВВС США осудили за планы передать Москве разведданные Общество, 20:02 Россиянка потеряла 1 млн рублей при попытке купить криптовалюту Крипто, 19:59 Бывший игрок сборной Италии назвал крутым переход Кокорина в «Фиорентину» Спорт, 19:51 Как меняются современные магазины и поведение покупателей РБК и МегаФон, 19:49 МИД Азербайджана вызвал российского дипломата из-за слов Милонова Политика, 19:45 Audi Q9: все подробности о самом большом и дорогом кроссовере Авто, 19:45 Отчет Apple — уже завтра. На Уолл-стрит эйфория: ждут $103 млрд выручки Инвестиции, 19:36 ЦБ предсказал рост ставок по банковским счетам из-за цифрового рубля Финансы, 19:31 Черчесов объяснил решение сделать прививку от коронавируса Спорт, 19:22 На солиста Мариинского театра напала жена с ножом Общество, 19:18 Конфликт Tencent и Huawei привел к появлению в Китае нового миллиардера Инвестиции, 19:11 Шесть бытовых удобств, изменивших жизнь человека XXI века РБК Стиль и LG ThinQ, 19:02 Наследники Босова продали «Ростеху» и партнерам порт и угольный проект Бизнес, 19:01
Экономика ,  
0 

В венчурном «фонде фондов» поучаствуют компании Вексельберга и Потанина

Соглашения об участии в венчурном «фонде фондов» подписали восемь крупных компаний. Среди них — «Ренова», «Интеррос» и «Полюс»
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Венчурный частно-государственный «фонд фондов» будет запущен в середине февраля 2021 года, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Он провел совещание по формированию фонда с представителями крупного бизнеса, Минэкономразвития, Минфина, Российского фонда прямых инвестиций и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Завершение формальных процедур и запуск фонда ожидается в середине февраля, доложил на совещании гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Соглашения об участии в фонде подписали восемь компаний — AEON Романа Троценко, ЕСН Григория Березкина, «Интеррос» Владимира Потанина, «Полюс» Саида Керимова, «Ренова» Виктора Вексельберга, ТМК и «Синара» Дмитрия Пумпянского, «Уралхим» и «Уралкалий» Дмитрия Мазепина, а также «Фосагро» Андрея Гурьева.

Первый вице-премьер назвал подготовку проектов фонда ключевой работой и призвал ее форсировать. В перечень могут войти крупнейшие и наиболее перспективные проекты Национальной технологической инициативы, отмечено в сообщении.

«Фонд фондов» будет частно-государственной структурой — доли в его капитале бизнеса и государства будут равными. В октябре 2020 года Белоусов рассказывал, что на 2021 год в бюджете заложено на этот проект 10 млрд руб., а на 2022 год — еще 4 млрд руб., затем в фонд должен вкладываться частный бизнес. Тогда же президент России Владимир Путин говорил, что государство при этом механизме защищает свои инвестиции, вкладывая деньги под 6%, а принимать решение о реализации проектов в рамках «фонда фондов» должен бизнес.

Идея создания «фонда фондов» обсуждалась в марте 2020 года на встрече Путина с инвесторами. С инициативой создания такой структуры выступил основатель Almaz Capital Partners Александр Галицкий. Предполагается, что деятельность фонда будет направлена на увеличение объема инвестиций в высокотехнологичные проекты.

Автор
Татьяна Бочкарёва
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter