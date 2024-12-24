«Газпром» оценил рост потребления газа в мире
В 2024 году потребление газа в мире, по предварительной оценке, выросло более чем на 100 млрд куб. м, в основном за счет Китая, России и Индии, сообщает «Газпром». Увеличение зафиксировали и в странах Центральной Азии — Казахстане, Узбекистане и Киргизии.
Спрос на традиционные энергоносители продолжил расти «на фоне геополитической нестабильности и повышения внимания к вопросам энергетической безопасности», отметили в компании. Там считают, что в перспективе природный газ будет играть основополагающую роль в мировой энергетике.
Единственными странами, где потребление снизилось, стали государства ЕС и Великобритания, заявили в «Газпроме», отметив, что действия властей этих стран «направлены на искусственное разрушение спроса на газ в ущерб собственной экономике». Снижение в Европе продолжится, а темпы будут зависеть в том числе от «будущих политических решений», считают в компании. В майском отчете «Газпрома» говорилось, что потребление газа в европейских странах в 2022-2023 годах сократилось на 7%, до 472 млрд куб. м, то есть до уровня 1996 года.
24 декабря совет директоров «Газпрома» утвердил инвестпрограмму на 2025 год объемом 1 трлн 524 млрд руб. В числе приоритетных проектов компании названы развитие центров газодобычи на востоке России и на Ямале, газификация регионов, расширение мощностей газопровода «Сила Сибири» и т. д.
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