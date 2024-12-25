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Эксклюзив

Министр ЕЭК нашел сходство в таможенных подходах Трампа и Менделеева

Сходство между Трампом и Менделеевым состоит в том, что они оказались в ситуации «относительной свободы управления ставкой таможенного тарифа», считает министр ЕЭК Давыдов. Ее увеличение позволяет проводить политику протекционизма
Руслан Давыдов
Руслан Давыдов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российская империя конца XIX века, в которой работал ученый-энциклопедист Дмитрий Менделеев, и США периода президентства Дональда Трампа схожи относительно свободным управлением ставкой импортных тарифов в целях проведения политики протекционизма. Такое мнение в интервью РБК высказал министр ЕЭК по таможенному сотрудничеству Руслан Давыдов.

«Я поддерживаю идеи Менделеева, который говорил: «… два добра могут и дают таможни. Во-первых, доход государственной казне, во-вторых возбуждение развития труда внутри страны…». Он имел в виду, что надо определиться, какие отрасли мы хотим и можем развивать. А в чем некоторое сходство ситуации для Менделеева и Трампа? Это относительная свобода управления ставкой таможенного тарифа», — отметил он.

Менделеев был не только создателем периодической системы химических элементов, но и одним из авторов таможенного тарифа 1891 года, введение которого носило протекционистский характер. «Сейчас меня начнут ругать, если я скажу, что вот он был хорош тем, что он был протекционистский, но разве не те же самые задачи стоят перед Российской Федерацией, перед всем ЕАЭС сейчас, что стояли перед Российской империей в конце 19 века? И тогда, и сейчас — это развитие собственного производства», — сказал Давыдов.

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Дональд Трамп

Власти России должны максимально содействовать увеличению выпуска отечественных товаров и услуг и тем самым развивать экономику предложения, говорил президент Владимир Путин. При этом инструмент импортных пошлин для достижения этих задач тоже активно используется — в основном в отношении товаров из «недружественных» стран. Повышенными пошлинами в диапазоне 20–50% облагаются оружие, парфюмерная продукция, бытовая химия, вино и пиво, фанера, обои, кондитерские изделия, аккумуляторы. Кроме того, аналогом таможенных пошлин выступает утильсбор на автомобили, поскольку отечественным автопроизводителям выплачиваются субсидии, компенсирующие сбор.

По словам Давыдова, в целом в ЕАЭС средневзвешенная ставка импортного тарифа составляет не более 4,8%. «То есть уровень защиты невысокий, ниже, чем во многих странах. Запреты на ввоз — только в рамках ответных санкций», — подчеркнул он.

Дональд Трамп во время своего первого президентского срока в США активно применял импортные тарифы, создав прецедент — использование ссылки на национальную безопасность как основание для введения тарифа на сталь и алюминий из-за рубежа. Он также вводил пошлины на импортные солнечные панели и стиральные машины, а также на широкий круг китайских и европейских товаров. В конце 2022 года Всемирная торговая организация признала трамповские тарифы на сталь и алюминий нарушающими глобальные правила торговли.

В ходе предвыборной кампании 2024 года Трамп обещал пойти дальше и ввести единый тариф на импорт из Китая в 60% и пошлину в 10–20% на товары из всех остальных стран. В ноябре после избрания президентом Трамп анонсировал введение тарифов в 10% на китайские товары и 25% — на товары из Мексики и Канады — сразу после своей инаугурации 20 января.

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Экономика таможня тарифы Дональд Трамп Дмитрий Менделеев Руслан Давыдов
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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