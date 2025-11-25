Силуанов заявил о необходимости новых «двигателей» для экономики
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что эра углеводородного сырья для России подходит к концу, и стране необходимо готовиться к переходу на новые «двигатели» экономики. Выступая на международном форуме Финансового университета «Россия: образ будущего», он подчеркнул, что время нефти и газа постепенно сокращается, сообщает ТАСС.
«Мы видим, что все больше и больше технологий, которые не будут требовать этого вида ресурса. Понятно, что какое-то время это останется, но нам надо смотреть уже на средне-долгосрочную перспективу», — сказал Силуанов. Он добавил, что России нужно переходить на новые технологии и виды переработки углеводородов, готовя экономику к грядущим изменениям.
Министр выделил искусственный интеллект как ключевой тренд мировой экономики: «Понятно, что искусственный интеллект выходит на передовую. В экономике сейчас борьба за то, кто достигнет наибольшего участия искусственного интеллекта во всех сферах жизни — от экономики и медицины до военной составляющей».
Силуанов отметил, что страны, которые достигнут передовых позиций в развитии ИИ, будут более успешными в будущем. По его словам, российское правительство уже работает над подготовкой экономики к этим изменениям и переходу на новые технологические рельсы.
Ранее в эфире Радио РБК Силуанов рассказал, что Минфин уже использует искусственный интеллект в бюджетном процессе, но это касается начальных стадий, таких как обработка бюджетных заявок. Отвечая на вопрос, готовы ли в Минфине делегировать ИИ планирование бюджета, министр ответил, что через 5–10 лет проникновение современных технологий будет глубже.
В июле президент России Владимир Путин заявлял, что Россия может утратить свою конкурентоспособность и суверенитет, если будет покупать все за доходы от нефти и газа. Доля углеводородов в российском экспорте еще в 2020 году впервые упала ниже 50% на фоне низких цен на нефть. По итогам 2023 года доля экспорта в целом в структуре российской экономики статистически оказалась рекордно низкой с середины 1990-х годов — 23%. В ЦБ поясняли, что экспорт товаров уменьшился главным образом из-за сокращения стоимостных объемов поставок минерального сырья в условиях ухудшения международной ценовой конъюнктуры.
Министр финансов Антон Силуанов в апреле 2025 года сказал, что за последнее время России удалось снизить зависимость от нефти и газа — доля нефтегазовых доходов в структуре доходов федерального бюджета составляла всего четверть. Согласно предварительной оценке Минфина, по итогам первого квартала 2025 года нефтегазовые доходы России составили 2,64 трлн руб., что на 9,8% меньше показателей аналогичного периода 2024-го.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили