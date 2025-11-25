 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Силуанов заявил о необходимости новых «двигателей» для экономики

Силуанов заявил о необходимости новых двигателей для экономики
Министр финансов Антон Силуанов заявил о необходимости перехода России от экономики углеводородов к новым технологиям, назвав искусственный интеллект ключевым трендом мировой экономики.
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что эра углеводородного сырья для России подходит к концу, и стране необходимо готовиться к переходу на новые «двигатели» экономики. Выступая на международном форуме Финансового университета «Россия: образ будущего», он подчеркнул, что время нефти и газа постепенно сокращается, сообщает ТАСС.

«Мы видим, что все больше и больше технологий, которые не будут требовать этого вида ресурса. Понятно, что какое-то время это останется, но нам надо смотреть уже на средне-долгосрочную перспективу», — сказал Силуанов. Он добавил, что России нужно переходить на новые технологии и виды переработки углеводородов, готовя экономику к грядущим изменениям.

Министр выделил искусственный интеллект как ключевой тренд мировой экономики: «Понятно, что искусственный интеллект выходит на передовую. В экономике сейчас борьба за то, кто достигнет наибольшего участия искусственного интеллекта во всех сферах жизни — от экономики и медицины до военной составляющей».

Силуанов отметил, что страны, которые достигнут передовых позиций в развитии ИИ, будут более успешными в будущем. По его словам, российское правительство уже работает над подготовкой экономики к этим изменениям и переходу на новые технологические рельсы.

Ранее в эфире Радио РБК Силуанов рассказал, что Минфин уже использует искусственный интеллект в бюджетном процессе, но это касается начальных стадий, таких как обработка бюджетных заявок. Отвечая на вопрос, готовы ли в Минфине делегировать ИИ планирование бюджета, министр ответил, что через 5–10 лет проникновение современных технологий будет глубже.

В июле президент России Владимир Путин заявлял, что Россия может утратить свою конкурентоспособность и суверенитет, если будет покупать все за доходы от нефти и газа. Доля углеводородов в российском экспорте еще в 2020 году впервые упала ниже 50% на фоне низких цен на нефть. По итогам 2023 года доля экспорта в целом в структуре российской экономики статистически оказалась рекордно низкой с середины 1990-х годов — 23%. В ЦБ поясняли, что экспорт товаров уменьшился главным образом из-за сокращения стоимостных объемов поставок минерального сырья в условиях ухудшения международной ценовой конъюнктуры.

Министр финансов Антон Силуанов в апреле 2025 года сказал, что за последнее время России удалось снизить зависимость от нефти и газа — доля нефтегазовых доходов в структуре доходов федерального бюджета составляла всего четверть. Согласно предварительной оценке Минфина, по итогам первого квартала 2025 года нефтегазовые доходы России составили 2,64 трлн руб., что на 9,8% меньше показателей аналогичного периода 2024-го.

