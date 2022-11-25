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Прогноз замедления мировой экономики напомнил Дерипаске о динозаврах

Дерипаска увидел «три долгих зимы» в прогнозе замедления мировой экономики
Институт международных финансов прогнозирует, что рост мировой экономики в 2023 году замедлится до 1,2%. Дерипаска назвал прогноз тревожным
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российский бизнесмен, миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $1,7 млрд) назвал тревожными прогнозы экономистов по замедлению мировой экономики и заявил, что, «кажется, у динозавров все начиналось именно с этого». Об этом предприниматель написал в своем Telegram.

«Вот уже пошли тревожные прогнозы и оценки ведущих мировых аналитиков, что конфликт продлится до 2025 года и обеспечит падение экономики в еврозоне и очень слабый глобальный рост на уровне порядка 1%, как в печальном 2009 году… Три долгих зимы… Кажется, у динозавров все начиналось именно с этого», — заявил Дерипаска.

В своей публикации он дал ссылку на материал агентства Bloomberg с аналитикой Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF). В заметке говорится, что мировая экономика в 2023 году будет такой же слабой, как после мирового финансового кризиса в 2009-м, поскольку конфликт на Украине рискует перерасти в «вечную войну».

В IIF ожидают, что рост мировой экономики в 2023 году замедлится до 1,2%. «Серьезность грядущего удара по мировому ВВП зависит главным образом от траектории войны на Украине», — указали аналитики, добавив, что, по их базовому сценарию, боевые действия затянутся до 2024 года.

Экономика еврозоны (19 государств ЕС с валютой евро), на которую больше всего повлиял конфликт на Украине, сократится в 2023 году на 2% после резкого снижения доверия потребителей и бизнеса, считают аналитики. В то же время ВВП США в следующем году вырастет на 1%, а единственным двигателем мировой экономики станет Китай, где, вероятно, ослабят ограничения по коронавирусу, указывают в IIF.

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мировая экономика прогноз Олег Дерипаска
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