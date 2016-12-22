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Кудрин объяснил необходимость сдерживаться при ответе на западные санкции
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Кудрин объяснил необходимость сдерживаться при ответе на западные санкции
Экономика, 16:55
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Кудрин объяснил необходимость сдерживаться при ответе на западные санкции
По словам главы Счетной палаты, не всегда рационально отвечать на санкции, так как ущерб могут понести и российские предприниматели
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин считает, что отвечать на санкции со стороны западных стран не всегда рационально. Об этом он заявил в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».​

По мнению Кудрина, несопоставимость экономик России, США и Евросоюза «ограничивает возможности» ответа на санкции. «Поэтому если мы хотим думать о своих предпринимателях, то, в общем, нужно сдерживаться по некоторым ответам», — сказал глава СП. Политический и эмоциональный ответ «вот мы вам тоже» не всегда рационален и конструктивен, в том числе и с точки зрения российского бизнеса, добавил он.

В условиях санкций теряют обе стороны, а импортозамещение не всегда может покрыть потери. «Мир сейчас превратился в общую лабораторию по производству новых товаров, новых технологий», — считает Кудрин. Чтобы создавать собственные технологии, нужно пользоваться лучшими наработками, которые есть в мире, уверен он.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Шанхае на открытии первой Китайской международной выставки импортных товаров, заявил, что протекционизм и санкции стали «реальностью современного мира». По мнению главы правительства, санкции стали «источником самореализации» для России. «В результате этого мы начали развивать импортозамещение, у нас возникли целые, вполне конкурентоспособные, направления в промышленности, в высоких технологиях», — говорил он.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Алекей Кудрин , Санкции
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