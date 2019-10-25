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Экономика ,  
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Аналитики оценили последствия от новых правил вычета НДС за экспорт
Экспортеры услуг в сфере ИТ, транспорта и строительства опасаются ужесточения налоговых проверок после обнуления ставки НДС, отмечают опрошенные РБК эксперты
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

С 1 июля 2019 года изменился порядок учета входного НДС при экспорте работ и услуг. Сегодня, 25 октября, первая подача деклараций по новым правилам.

Изменить условия экспорта работ и услуг поручил президент Владимир Путин в декабре прошлого года.

Возможность вычета НДС затронула широкий круг бизнеса — мультинациональные компании всех отраслей, представительства иностранных компаний в России, рассказала РБК партнер Deloitte Юлия Орлова. Изменения охватывают широкий спектр отраслей — ИТ, строительство, транспорт (перевозки за рубежом), машиностроение (сервис и ремонт), инжиниринговые и лизинговые услуги.

Вычет НДС за экспорт услуг — это своеобразная нулевая ставка как при экспорте товаров. До 1 июля НДС за экспорт к вычету не принимался. Компании учитывали входной налог в отношении услуг, не облагаемых российским НДС, в затратах.

Теперь принять НДС к вычету можно при оказании иностранным заказчикам консультаций, юридических, бухгалтерских, аудиторских, инжиниринговых, рекламных и маркетинговых услуг, а также услуг разработки, сдачи в аренду имущества и т.д. Новые правила не распространяются на услуги, освобожденные от НДС (например, передачу прав на программное обеспечение иностранной организации).

Изменения дали российским компаниям дополнительное конкурентное преимущество перед иностранными — расходы и налоговая нагрузка снизились. Если бизнес осуществляет только экспорт, то из бюджета можно возместить входной НДС — начислений по НДС нет, а вычет входного НДС есть.

Усиление проверок

В первую очередь, на практике новые правила потребовали от бизнеса скорректировать методику распределения и раздельного учета НДС между облагаемой и не облагаемой НДС деятельностью, отмечает директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Илья Самуйлов.

Налоговые органы строже подходят к вопросам вычета входного налога по сравнению с отнесением соответствующих сумм в затраты. «Многие компании без опыта практического взаимодействия с налоговыми органами в части вычета НДС в рамках режима экспорта проявляют определенное беспокойство. Бизнес ожидает большего количества камеральных и возможно, выездных проверок. Например, если сумма таких вычетов значительна, то наряду с другими факторами, это может стать триггером для предпроверочного анализа, а также выездной проверки», — предупредила Орлова.

При возмещении НДС компании должны быть готовы подтвердить право на вычет. Налоговые органы могут потребовать документы, подтверждающие, что услуги действительно оказаны за пределами России. РБК направил запрос ФНС.

Как быть с затратами до 1 июля

У многих компаний нет полной ясности по поводу статуса сумм входного налога по затратам до 1 июля, но относящимся к длящимся проектам экспорта услуг, выручка по которым будет признаваться экспортной по новым правилам.

Налоговое законодательство не содержит переходных положений, отмечает Самуйлов. Поэтому возникает вопрос, что делать с НДС, который был предъявлен компании до 1 июля, но «экспортные» услуги или работы были реализованы после 1 июля. Минфин в разъяснениях придерживается позиции, что можно принимать к вычету НДС, предъявленный после 1 июля 2019 года.

Если компания по какой-либо причине не планирует принимать к вычету НДС за экспорт услуг, то оставить все, как было до 1 июля, скорее всего, не получится. Такие компании, скорее всего, не смогут признавать НДС в качестве расходов для целей налога на прибыль, как это было до 1 июля.

Автор: Ольга Агеева
Теги: НДС, возврат, экспорт, проверки бизнеса
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