Аналитики оценили последствия от новых правил вычета НДС за экспорт

Экспортеры услуг в сфере ИТ, транспорта и строительства опасаются ужесточения налоговых проверок после обнуления ставки НДС, отмечают опрошенные РБК эксперты

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

С 1 июля 2019 года изменился порядок учета входного НДС при экспорте работ и услуг. Сегодня, 25 октября, первая подача деклараций по новым правилам.

Изменить условия экспорта работ и услуг поручил президент Владимир Путин в декабре прошлого года.

Возможность вычета НДС затронула широкий круг бизнеса — мультинациональные компании всех отраслей, представительства иностранных компаний в России, рассказала РБК партнер Deloitte Юлия Орлова. Изменения охватывают широкий спектр отраслей — ИТ, строительство, транспорт (перевозки за рубежом), машиностроение (сервис и ремонт), инжиниринговые и лизинговые услуги.

Вычет НДС за экспорт услуг — это своеобразная нулевая ставка как при экспорте товаров. До 1 июля НДС за экспорт к вычету не принимался. Компании учитывали входной налог в отношении услуг, не облагаемых российским НДС, в затратах. Теперь принять НДС к вычету можно при оказании иностранным заказчикам консультаций, юридических, бухгалтерских, аудиторских, инжиниринговых, рекламных и маркетинговых услуг, а также услуг разработки, сдачи в аренду имущества и т.д. Новые правила не распространяются на услуги, освобожденные от НДС (например, передачу прав на программное обеспечение иностранной организации).

Изменения дали российским компаниям дополнительное конкурентное преимущество перед иностранными — расходы и налоговая нагрузка снизились. Если бизнес осуществляет только экспорт, то из бюджета можно возместить входной НДС — начислений по НДС нет, а вычет входного НДС есть.