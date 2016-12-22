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Путин поручил дать право на возврат НДС при экспорте работ и услуг
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Путин поручил дать право на возврат НДС при экспорте работ и услуг
Экономика, 19:09
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Путин поручил дать право на возврат НДС при экспорте работ и услуг

Президент России Владимир Путин поручил правительству сделать возможным возврат налога на добавленную стоимость (НДС) за экспорт работ и услуг, сообщается  на сайте Кремля.

До 1 июля 2019 года кабмин должен внести в законодательство изменения, согласно которым условия налогообложения экспорта работ и услуг будут такими же, как при экспорте товаров.

Данное поручение Путин сделал по итогам встречи с главой общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Александром Репиком, который тогда заявил, что экспорт услуг не определен в Налоговом кодексе, что делает его менее конкурентоспособным, чем экспорт товаров.

«Потому что, например, налог на добавленную стоимость, к сожалению, взимается как за границей, так и здесь, дома, а вычет по НДС применять компании российские не могут», — объяснил глава «Деловой России».

Теги: Владимир Путин , НДС , Экспорт
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