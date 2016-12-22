Путин поручил дать право на возврат НДС при экспорте работ и услуг

Президент России Владимир Путин поручил правительству сделать возможным возврат налога на добавленную стоимость (НДС) за экспорт работ и услуг, сообщается на сайте Кремля.
До 1 июля 2019 года кабмин должен внести в законодательство изменения, согласно которым условия налогообложения экспорта работ и услуг будут такими же, как при экспорте товаров.
Данное поручение Путин сделал по итогам встречи с главой общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Александром Репиком, который тогда заявил, что экспорт услуг не определен в Налоговом кодексе, что делает его менее конкурентоспособным, чем экспорт товаров.
«Потому что, например, налог на добавленную стоимость, к сожалению, взимается как за границей, так и здесь, дома, а вычет по НДС применять компании российские не могут», — объяснил глава «Деловой России».