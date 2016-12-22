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Moody's допустило повышение рейтинга России до инвестиционного
Экономика, 12:03
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Moody's допустило повышение рейтинга России до инвестиционного
Если в ближайшее время не произойдет усиления режима санкций, не будет внутренних и геополитических шоков, суверенный кредитный рейтинг страны уже в 2019 году достигнет инвестиционного уровня
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В следующем году, если не будет каких-то шоковых событий в виде усиления санкционного режима, суверенный кредитный рейтинг России может повыситься до инвестиционного уровня. Об этом в ходе конференции Moody’s в Москве сообщила старший вице-президент международного рейтингового агентства Кристин Линдоу, передает корреспондент РБК.

«Теоретически возможно, что в следующем году рейтинг вернется в инвестиционную категорию <...>. Есть вероятность довольно серьезная, что можем повысить рейтинг, но это если не произойдет никаких сюрпризов или дополнительных санкций», — сказала Линдоу.

Moody's улучшило прогноз по кредитному рейтингу России до «стабильного»
Экономика

В последний раз Moody's анализировало рейтинг России в конце января. Тогда агентство улучшило свой прогноз относительно экономики страны со «стабильного» на «позитивный» на фоне того, как макроэкономика России справилась с шоковыми ценами на нефть и с санкциями. Тем не менее рейтингу страны присвоили уровень Ва1, который согласно шкале агентства (.pdf) считается неинвестиционным (или «мусорным»).

Российская экономика приспособилась к санкциям и ведет себя по отношению к ним устойчиво, посчитали аналитики другого рейтингового агентства, американского Fitch. В августе, когда на валютном рынке происходили сильные скачки курса рубля по отношению к бивалютной корзине, они заявили, что гибкость обменного курса и снижение зависимости рубля от цен на нефть поддерживают способность страны снижать эффект от внешних потрясений.

Как сильно может упасть экономика из-за новых санкций США
Экономика

Тем не менее в настоящее время в американском конгрессе обсуждают новый пакет антироссийских санкций. По мнению экспертов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), по итогам 2019 года ВВП России может упасть на 2,5%, а курс доллара составить 83 руб. Такое развитие событий заложено в пессимистичном сценарии их макропрогноза. В базовом прогнозе говорится, что экономика будет расти на 1,4%, средний курс американской валюты по отношению к российской составит 64 руб., а инфляция — 4,6%. Альтернативный прогноз менее оптимистичен — рост ВВП на скромные 0,7%, 73 руб. за доллар, и инфляция 5,7%.

Авторы: Анна Трунина, Олег Макаров.
Теги: кредитный рейтинг России
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