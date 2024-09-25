Bloomberg: Россия поставила рекорд в Арктике, пока воды не стали опасными

В этом году Россия уже превысила объем перевозок сырой нефти по Севморпути (10,7 млн барр.) прошлого навигационного сезона (10,4 млн барр.), который стал рекордным, пишет Bloomberg. Активная навигация закончится 15 октября

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россия в этом году поставила «рекордное» количество нефти через Северный морской путь — по нему прошли по меньшей мере 15 танкеров с около 10,7 млн барр. сырой нефти, сообщает Bloomberg. За весь навигационный сезон прошлого года по СМП 14 судов перевезли около 10,5 млн барр. топлива, что стало новым рекордом.

В этом году остался еще как минимум месяц, прежде чем «воды станут слишком ледяными и опасными для транзита», пишет агентство. При этом три танкера уже стоят в порту Мурманска и еще два должны туда прибыть в начале октября — с учетом их возможных рейсов объем перевозок нефти по Северному морскому пути может превысить 14,4 млн барр., оценивает Bloomberg.

Северный морской путь проходит от пролива Карские Ворота до мыса Дежнева вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). Он соединяет европейские и дальневосточные порты, устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему.

Этот маршрут позволяет сократить время поставок в Китай, однако его использование вызывает опасения по поводу экологии. «Удаленность, отсутствие инфраструктуры и неблагоприятные экологические условия в Арктике означают, что в случае разлива нефти необходимо преодолеть значительные логистические и эксплуатационные проблемы», — приводит Bloomberg выдержку из сообщения Международной федерации владельцев танкеров по борьбе с загрязнением окружающей среды.

Кроме того, навигационный сезон по Севморпути в этом году был сокращен — он закончится в октябре вместо конца ноября. «Росатом» объяснил это «ранним началом льдообразования в связи с большим количеством остаточного льда, особенно в восточном секторе Арктики». Это означает, что воспользоваться маршрутом смогут только современные прочные танкеры.

Согласно перспективному плану «Росатома», о котором писал РБК, по итогам 2024 года объем перевезенных по Севморпути грузов составит около 36 млн т, что чуть меньше рекордных 36,254 млн т в прошлом году. В марте вице-премьер Александр Новак говорил, что показатель по итогам года достигнет 40 млн т, что, с одной стороны, должно стать новым рекордом в истории развития маршрута, с другой — это вдвое ниже показателя, запланированного в плане развития СМП.

Вместе с тем до конца 2024 года планировалось запустить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Однако, как отмечал директор консультационной компании «Гекон» Михаил Григорьев, для этого необходимы суда арктического ледового класса Arc7, на фрахтовом рынке таких нет. «Сегодня действующим флотом судов класса Arc7 располагают три проекта: «Ямал СПГ» (НОВАТЭК), Новопортовское месторождение («Газпром нефть») и «Норильский никель». Все они заняты плановыми перевозками, продукция «Газпром нефти» и «Норникеля» вывозится на запад, а «Ямал СПГ» отправляет суда на восток только в расширенную летне-осеннюю навигацию в июне—январе», — говорил эксперт.