Россияне оценили возможность выхода на пенсию раньше срока

Подавляющее большинство участников опроса заявили, что не могут себе позволить уйти на отдых раньше наступления официального пенсионного возраста, даже если захотят, так как после этого им просто не на что будет жить

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Менее трети россиян (31%) хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет, если бы могли сами выбирать возраст выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют данные исследования (есть у РБК), проведенного сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка. Перестать работать и уйти на пенсию до 55 лет хотят суммарно 39% женщин и только 23% мужчин.

При этом 69% не хотят бросать работу так рано, а 11% — 14% мужчин и 7% женщин — вообще хотели бы продолжать работать и после 70.

Стремление россиян подольше продолжать работу объясняется в том числе и низкой финансовой обеспеченностью. Подавляющее большинство участников опроса (80%) заявили, что не могут себе позволить уйти на покой раньше наступления официального пенсионного возраста, даже если захотят, так как после этого им просто не на что будет жить.

О том, что для такого шага у них уже достаточно сбережений, заявили лишь 4% респондентов, еще 3% надеются на то, что их смогут содержать родственники, а оставшиеся 13% рассчитывают на другие источники дохода.