Россияне оценили возможность выхода на пенсию раньше срока
Менее трети россиян (31%) хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет, если бы могли сами выбирать возраст выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют данные исследования (есть у РБК), проведенного сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка. Перестать работать и уйти на пенсию до 55 лет хотят суммарно 39% женщин и только 23% мужчин.
При этом 69% не хотят бросать работу так рано, а 11% — 14% мужчин и 7% женщин — вообще хотели бы продолжать работать и после 70.
Стремление россиян подольше продолжать работу объясняется в том числе и низкой финансовой обеспеченностью. Подавляющее большинство участников опроса (80%) заявили, что не могут себе позволить уйти на покой раньше наступления официального пенсионного возраста, даже если захотят, так как после этого им просто не на что будет жить.
О том, что для такого шага у них уже достаточно сбережений, заявили лишь 4% респондентов, еще 3% надеются на то, что их смогут содержать родственники, а оставшиеся 13% рассчитывают на другие источники дохода.