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Россияне оценили возможность выхода на пенсию раньше срока

Подавляющее большинство участников опроса заявили, что не могут себе позволить уйти на отдых раньше наступления официального пенсионного возраста, даже если захотят, так как после этого им просто не на что будет жить
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Менее трети россиян (31%) хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет, если бы могли сами выбирать возраст выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют данные исследования (есть у РБК), проведенного сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка. Перестать работать и уйти на пенсию до 55 лет хотят суммарно 39% женщин и только 23% мужчин.

При этом 69% не хотят бросать работу так рано, а 11% — 14% мужчин и 7% женщин — вообще хотели бы продолжать работать и после 70.

Стремление россиян подольше продолжать работу объясняется в том числе и низкой финансовой обеспеченностью. Подавляющее большинство участников опроса (80%) заявили, что не могут себе позволить уйти на покой раньше наступления официального пенсионного возраста, даже если захотят, так как после этого им просто не на что будет жить.

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О том, что для такого шага у них уже достаточно сбережений, заявили лишь 4% респондентов, еще 3% надеются на то, что их смогут содержать родственники, а оставшиеся 13% рассчитывают на другие источники дохода.

Почти половина участников опроса (49%) признались, что ничего не предпринимают для того, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь на пенсии или оставить работу в более молодом возрасте. По словам пессимистов, у них либо нет возможности что-либо откладывать, либо они не верят в возможность сохранить отложенное. Еще 26% пока ничего не делают, но намерены принять какие-то меры в будущем.

Те, кто уже что-то делает для улучшения жизни после работы, разделились на несколько групп:

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  • 8% — копят деньги на старость на счетах в банках или в виде наличных;
  • 6% — уже приобрели и планируют купить недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду;
  • 2% — оформили индивидуальный пенсионный план;
  • 9% — «правильно» воспитывают своих детей.

С 2019 года в России начался переходный период, в ходе которого возраст выхода на пенсию будет постепенно повышаться. В 2020 году женщины выйдут на пенсию в возрасте 56,5 года, мужчины — в возрасте 61,5 года. По итогам переходного периода, начиная с 2028 года и далее, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65 лет.

Автор: Евгений Калюков
Теги: пенсионный возраст, пенсия
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