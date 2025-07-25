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Костин назвал бессмысленным ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ремонт российского авианосца «Адмирал Кузнецов» нецелесообразен, поскольку судно сильно устарело, считает Костин. Судну уже более 40 лет. Его планировали вернуть в состав флота еще в 2022 году
Авианосец &laquo;Адмирал&nbsp;Кузнецов&raquo; во время ремонта на территории мурманского 35-го судоремонтного завода
Авианосец «Адмирал Кузнецов» во время ремонта на территории мурманского 35-го судоремонтного завода (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Единственный российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» не будут ремонтировать, его могут продать или утилизировать. Об этом сообщил «Коммерсанту» глава ВТБ и председатель совета директоров «Объединенной судостроительной корпорации» Андрей Костин.

«Мы считаем, что его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь это крайне дорогостоящая… Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован», — сказал он.

«Кузнецов» был спущен на воду в 1985 году, а в 1991 году введен в эксплуатацию. Он предназначен, в частности, для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от атак противника и поддержки операций по десантированию. На корабле могут базироваться 28 самолетов и 24 вертолета.

«Известия» узнали о приостановке ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»
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Тяжелый авианесущий крейсер &laquo;Адмирал Кузнецов&raquo;

Авианосцу потребовался ремонт после возвращения из похода в Средиземное море, где наносил удары по объектам боевиков в Сирии и потерял два палубных истребителя Су-33 и МиГ-29КР. Изначально реконструкция оценивалась в 20 млрд руб.

С 2018 года судно стоит на ремонте на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске. В 2019 году на «Адмирале Кузнецове» произошел пожар, огонь уничтожил в том числе кабели и электроаппаратуру.

Предполагалось, что корабль вернется в состав флота в 2022 году, но сроки завершения ремонта несколько раз переносили. Бывший заместитель начальника Главного штаба ВМФ Владимир Пепеляев в 2024 году допускал, что после модернизации «Адмирал Кузнецов» сохранит свой ударный ракетный комплекс. Кроме того, ожидалось, что будут модернизированы системы наблюдения, управления авиацией, комплексы самообороны и электроэнергетика, а срок службы авианосца будет продлен на 20 лет.

В июле 2025 года «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны и в Объединенной судостроительной корпорации сообщили, что ремонт единственного российского авианесущего крейсера находится под угрозой окончательной остановки.

Бывший командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц счел отказ от продолжения работ оправданным. По его словам, классические авианосцы теряют актуальность из-за высокой уязвимости и затратности, уступая место беспилотным системам.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
«Адмирал Кузнецов» авианосец Андрей Костин
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