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Мантуров пообещал переделать мировой рынок неона за два года

Сейчас Россия производит только 10% неона, необходимого для удовлетворения мировых потребностей. К концу 2023 года его объем нарастят до 25%, а криптона и ксенона — до 30% и заместят долю украинских компаний, пообещал вице-премьер
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия к концу 2023 года может поставить на мировой рынок до 25% неона и до 30% ксенона и криптона, сказал министр промышленности и торговли, вице-премьер Денис Мантуров на онлайн-совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«На площадке в Бауманке (производство, запущенное на базе МГТУ им. Баумана. — РБК) мы планируем изначально вырабатывать порядка 70 тыс. кубометров неона в год, это соответствовать будет примерно 10% глобального рынка. А в следующем году нарастим производство до 180 тыс. кубометров. И мы сможем обеспечить практически четверть мировых потребностей», — сказал он, пообещав «заместить» доли двух остановленных украинских производств.

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Фото:Getty Images

В начале марта телеканал «Украина 24» сообщил, что в стране прекратили работу два крупнейших завода по производству неона — «Криоин» и «Ингаз», которые поставляли от 45 до 54% этого газа на мировой рынок. На производствах сослались на небезопасность продолжения работы во время российской военной операции и на разрушения необходимой инфраструктуры.

«Если по неону до конца года [доля на мировом рынке] — это 10% до конца следующего года — 25%. А по ксенону и криптону — тоже примерно около 30%», — пообещал Мантуров. Текущую долю России на мировом рынке этих газов он не назвал.

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По словам Мантурова, загрузка российских предприятий, которые производят чистый криптон и ксенон, до сих пор не превышала и 30%, но сейчас Россия будет перерабатывать все имеющееся сырье для него в конечную продукцию. Ее будут поставлять на рынок по заявкам зарубежных компаний, необработанное же сырье экспортироваться не будет.

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«Поэтому мы ждем от них заявок и готовы будем оперативно рассматривать», — отметил вице-премьер.

Российское правительство в начале июня ограничило экспорт инертных газов, в том числе неона, аргона, гелия и других до конца года. В частности, их применяют при производстве полупроводниковой продукции, в том числе микросхем, которые нужны при сборке смартфонов, бытовой техники, автомобилей, навигационных систем и других товаров.

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Татьяна Зыкина
Владимир Путин Денис Мантуров Промышленные газы
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