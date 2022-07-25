Мантуров пообещал переделать мировой рынок неона за два года
Россия к концу 2023 года может поставить на мировой рынок до 25% неона и до 30% ксенона и криптона, сказал министр промышленности и торговли, вице-премьер Денис Мантуров на онлайн-совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«На площадке в Бауманке (производство, запущенное на базе МГТУ им. Баумана. — РБК) мы планируем изначально вырабатывать порядка 70 тыс. кубометров неона в год, это соответствовать будет примерно 10% глобального рынка. А в следующем году нарастим производство до 180 тыс. кубометров. И мы сможем обеспечить практически четверть мировых потребностей», — сказал он, пообещав «заместить» доли двух остановленных украинских производств.
В начале марта телеканал «Украина 24» сообщил, что в стране прекратили работу два крупнейших завода по производству неона — «Криоин» и «Ингаз», которые поставляли от 45 до 54% этого газа на мировой рынок. На производствах сослались на небезопасность продолжения работы во время российской военной операции и на разрушения необходимой инфраструктуры.
«Если по неону до конца года [доля на мировом рынке] — это 10% до конца следующего года — 25%. А по ксенону и криптону — тоже примерно около 30%», — пообещал Мантуров. Текущую долю России на мировом рынке этих газов он не назвал.
По словам Мантурова, загрузка российских предприятий, которые производят чистый криптон и ксенон, до сих пор не превышала и 30%, но сейчас Россия будет перерабатывать все имеющееся сырье для него в конечную продукцию. Ее будут поставлять на рынок по заявкам зарубежных компаний, необработанное же сырье экспортироваться не будет.
«Поэтому мы ждем от них заявок и готовы будем оперативно рассматривать», — отметил вице-премьер.
Российское правительство в начале июня ограничило экспорт инертных газов, в том числе неона, аргона, гелия и других до конца года. В частности, их применяют при производстве полупроводниковой продукции, в том числе микросхем, которые нужны при сборке смартфонов, бытовой техники, автомобилей, навигационных систем и других товаров.