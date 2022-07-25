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Китайские власти спрогнозировали сокращение населения страны с 2025 года

В нескольких провинциях Китая родилось минимальное число младенцев за последние десятилетия. Демографы ожидают, что в ближайшие годы население Китая перестанет расти и пойдет на убыль, что надолго станет доминирующей тенденцией
Фото: Hu Chengwei / Getty Image
Фото: Hu Chengwei / Getty Image

Темпы роста населения Китая значительно замедлились, и, как ожидается, к 2025 году население страны перестанет расти, начнется естественная убыль, заявил глава отдела народонаселения и семейных дел Национальной комиссии здравоохранения Ян Вэньчжуан, пишет китайская газета Global Times.

Китайские демографы ожидают, что убыль населения — когда число смертей превышает количество рождений — станет доминирующей тенденцией в ближайшие годы и сохранится в течение длительного времени.

Данные о рождаемости в Китае в 2021 году, опубликованные 29 провинциями и регионами страны, показали, что в нескольких провинциях родилось минимальное за последние десятилетия число детей.

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Традиционно в топ-10 провинций по рождаемости в Китае входят Гуандун, Хэнань, Шаньдун, Сычуань, Хэбэй, Аньхой, Гуанси, Цзянси, Хунань и Гуйчжоу.

Согласно данным газеты, число рождений в провинции Хунань в Центральном Китае упало ниже 500 тыс. впервые почти за 60 лет. В провинции Хэнань в Центральном Китае впервые с 1978 года родилось менее 800 тыс. человек. Число рождений в провинции Цзянси на востоке Китая упало ниже 400 тыс. впервые с 1950-х годов.

Только в одной провинции Китая Гуандун было зарегистрировано более 1 млн новорожденных. Еще в пяти провинциях число новорожденных превысило 500 тыс.

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Власти Китая начали заниматься политикой в сфере планирования семьи из-за демографического взрыва в середине XX века, когда население Китая росло рекордными темпами. Сначала госполитика ориентировалась на распространение средств контрацепции и пропаганде поздних браков, но позднее власти страны перешли к мерам прямого ограничения рождаемости.

С 1979 года в Китае действовать политика «одна семья — один ребенок»: за некоторыми исключениями, семьям разрешалось иметь не более одного ребенка. За нарушение правила родителям грозили крупные штрафы.

Благодаря этим решениям в 1990-е годы прирост населения начал замедляться. Если в 1985–1990 годах на 1 тыс. китайцев рождалось в среднем 25,7 ребенка, то уже в следующую пятилетку, с 1990-го по 1995-й, — 17,4, следует из данных ООН. В 2005–2010 годах этот коэффициент составлял уже 12,8 ребенка на 1 тыс. человек.

В 2013 году семьям, в которых хотя бы один из родителей был единственным ребенком в семье, разрешили заводить второго ребенка. Окончательно политику «одна семья — один ребенок» Китай отменил в 2015 году, когда всем семьям разрешили заводить по двое детей.

Однако общую тенденцию это не изменило: в 2015–2020 годах коэффициент рождаемости в Китае продолжал снижаться и составил в среднем 11,9 ребенка на 1 тыс. человек. В мае 2021 года китайские власти официально разрешили заводить супружеским парам трех детей.

Из-за снижения рождаемости Китай столкнулся с новой проблемой — старением населения. Численность трудоспособного населения начала снижаться, доля пожилых — увеличиваться, что грозит быстрым увеличением социальных расходов.

Численность трудоспособного населения Китая, то есть число людей в возрасте от 16 до 59 лет, сокращается в стране с 2012 года и, как ожидается, достигнет 830 млн человек в 2030 году, подсчитали ранее в Министерстве человеческих ресурсов Китая. После этого года численность способных работать граждан страны начнет уменьшаться более резкими темпами, сокращаясь в среднем на 7,6 млн человек в год. К 2050 году трудоспособное население сократится более чем на 23% и составит около 700 млн. Для сравнения: доля трудоспособного населения Китая в 2015 году составляла 911 млн человек.

Как пишет Global Times, из-за сокращения рождаемости в Китае впервые в истории ввели программу стимулирования рождаемости с помощью прямых выплат населению. В июне 2021 года город Паньчжихуа в провинции Сычуань на юго-западе Китая с населением 1,23 млн человек объявил, что будет выплачивать пособие парам на второго и третьего ребенка до того момента, как ему исполнится три года, — 500 юаней (около $75 в месяц).

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Наталья Демченко Наталья Демченко
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