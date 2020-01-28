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МВД подсчитало ущерб от экономических преступлений в 2019 году

По данным министерства, ущерб от более 100 тыс. выявленных экономических преступлений в 2019 году превысил 440 млрд руб. Общая сумма ущерба от преступности в стране за этот период составила 627,7 млрд руб.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В России в 2019 году было выявлено более 104 тыс. экономических преступлений, ущерб от них составил 447,2 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.

84,6% преступлений в России являются преступлениями экономической направленности, заявили в МВД. По подсчетам ведомства, в прошлом году число преступлений этой категории снизилось на 4,1% по сравнению с 2018 годом. Тяжкие и особо тяжкие преступления составили 60,3%, рассказали в министерстве.

Общий ущерб от преступности в стране по итогам 2019 года составил 627,7 млрд руб. По данным ведомства, этот показатель на 11,5% выше уровня 2018 года. Более половины зарегистрированных преступлений (53,5%) составили хищения чужого имущества.

В материалах ведомства также сообщается, что в прошлом году было зарегистрировано более 294 тыс. преступлений, совершенных при помощи ИТ-технологий. Это почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в министерстве. Половина из них была совершена с использованием интернета, а более трети — при помощи средств мобильной связи.

Теги: МВД, экономические преступления
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