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Fitch оценило влияние торговой войны на рост российской экономики
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Fitch оценило влияние торговой войны на рост российской экономики
Экономика, 18:45
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Fitch оценило влияние торговой войны на рост российской экономики
Российская экономика понесет потери из-за торговых войн, вызванных тарифной политикой американской администрации. В целом Fitch прогнозирует замедление роста мировой экономики на 0,4%
Фото: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

В соответствии с прогнозом, который опубликовало агентство Fitch, американские заградительные пошлины и ответные тарифы на американские товары, которые вводят ЕС, Китай, Канада и Мексика, приведут к сокращению роста мировой экономики в 2019 году на 0,4% (с 3,2 до 2,8%).

Исходя из таблицы, которую опубликовало Fitch, рост ВВП России в 2019 году из-за торговых войн может замедлиться на 0,6%, в 2020 году — на 0,7% по сравнению с базовым сценарием. Большие потери агентство прогнозирует у четырех стран — США, Канады, Мексики и Южной Кореи.

Fitch указывает, что прогноз исходит из предположений, что администрация Дональда Трампа введет пошлины на ввоз автомобилей из Европы и дополнительные тарифы на китайские товары, другие страны ответят симметрично. Такие решения пока не приняты, но о них говорил американский президент.

В Fitch указывают, что торговые войны приведут к дополнительным расходам компаний, сокращению зарплат, а в перспективе — к снижению международной торговли. При этом в агентстве отметили, что влияние американских пошлин на китайскую экономику будет не столь значительным: в соответствии с прогнозом ВВП КНР снизится в 2019 и 2020 годах на 0,3% по сравнению с базовым сценарием. Что касается ЕС, то его в 2020 году ждет рост на 0,1%. В плюсе могут также оказаться Турция и Индия.

21 июля глава МВФ Кристин Лагард на встрече с министрами финансов и главами центральных банков стран G20 в Буэнос-Айресе предупредила, что при худшем сценарии пошлины могут привести к снижению глобального ВВП на 0,5%.

Заявление главы МВФ прозвучало через день после того, как Трамп пригрозил установить пошлины на весь китайский экспорт в Соединенные Штаты. Речь идет о товарах общей стоимостью порядка $500 млрд.

1 июня Вашингтон повысил пошлины на поставки стали и алюминия из ЕС. После этого Трамп предупредил, что может повысить пошлины и на автомобили из Европы, если Евросоюз будет и дальше повышать тарифы в отношении американских компаний.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Fitch
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