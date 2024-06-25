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«Ромир» назвал самые популярные у россиян способы борьбы со стрессом

Чаще всего, чтобы справиться со стрессом, россияне гуляют, проводят время с близкими и друзьями и радуют себя вкусной едой, показал опрос «Ромира». Алкоголь в этом списке лишь на девятом месте
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Около 40% россиян признаются, что испытывают стресс, а самыми распространенными способами справляться с ним они называют прогулки, время с близкими и вкусную еду. Такие результаты приводит «Ромир» в исследовании «Покупатель — в центре рыночных трансформаций» (есть в распоряжении РБК).

Исследование проводилось на базе единой панели данных «Ромира» с участием только верифицированных респондентов. Выборка составила 1200 человек и является репрезентативной для населения городов России с численностью более 10 тыс. человек.

О том, что они испытывают стресс, в первом квартале 2024 года заявляли 38% респондентов (вопрос был сформулирован так: «Как вы считаете, испытываете ли вы стресс на текущий момент?»), говорится в исследовании. Годом ранее, в первом квартале 2023 года, доля испытывающих стресс составляла 47%, а во втором квартале 2022 года — в первые месяцы после начала военной операции на Украине и введения масштабных санкций — о стрессовом состоянии говорили 52%.

«По нашему опыту потребитель через два-три месяца адаптируется к новым условиям и общая доля стрессующих сокращается», — отмечает старший директор по работе с клиентами «Ромира» Людмила Фукова.

По словам профессора Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Татьяны Комиссаровой, в сознании потребителей «уже сформировалась модель существования в той реальности, которая есть во внешней среде». «Скорее это не адаптация, а формирование видения новой жизненной ситуации. Это принятие, потому что быстрых изменений нет, и мы видим, что они вряд ли наступят», — подчеркивает она.

Способы борьбы со стрессом

Самыми распространенными способами справиться со стрессом, согласно исследованию «Ромира», являются:

  • прогулки — такой вариант назвали 44% респондентов (доля всех ответивших, а не только тех, кто испытывает стресс в настоящее время);
  • время с близкими и друзьями — 37%;
  • вкусная еда — 31%;
  • время с животными — 28% (возможны были одновременно несколько вариантов ответа).

Правильное питание и прием витаминов и биологически активных добавок рассматривают в качестве метода минимизации стресса по 23% респондентов.

Употребление алкоголя как способ борьбы со стрессом назвали 17% участников опроса.

По сравнению с первым кварталом прошлого года россияне в рамках борьбы со стрессом стали чаще гулять, проводить время с животными, правильно питаться, принимать специальные лекарства, заниматься спортом, посещать врача или психолога. Все эти варианты ответов прибавили по 3 процентных пункта.

Также на 2 п.п. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля таких ответов, как «вкусная еда» (с 29 до 31%), «употребление алкоголя» (с 15 до 17%), «покупка себе новых вещей» (с 13 до 15%). «Многие компенсируют стресс за счет социализации, встреч с друзьями, прогулок, но многие также компенсируют его за счет питания, это правда. Рост трат на продукты питания не уменьшается, эта тенденция не меняется с 2022 года», — комментирует Комиссарова.

Как пояснили в «Ромире», данные этого опроса, полученные в результате онлайн-анкетирования, верифицировались также аналитикой чеков.

«Исследовательская панель [«Ромира»] очень разносторонняя, она смотрит на потребителей с разных сторон», — говорит Комиссарова, отмечая, что полученные данные вызывают доверие.

По оценкам «Ромира», жители Московской агломерации располагают более широким «портфелем» способов справиться со стрессом и, например, чаще склонны заниматься спортом (28% против 20% во всех российских городах) и ориентироваться на вкусную еду (36% против 31%). Об употреблении алкоголя заявили по 17% как москвичей, так и общероссийских респондентов.

Кто испытывает наибольший стресс

В среднем уровень стресса россиян можно оценить на 6,2 по десятибалльной шкале. Наиболее высокий уровень стресса характерен для потребителей в возрасте от 31 года до 40 лет. Средняя оценка для этой возрастной группы — 6,5 балла.

«Это связано с тем, что это самая экономически активная и закредитованная возрастная группа. И любые изменения на рынке оказывают наибольшее влияние именно на эту группу», — поясняет Фукова. По данным Банка России, наибольший уровень проникновения кредитования достигается в возрастной группе 38–40 лет (свыше 62%). Всего же кредиты по итогам 2023 года имели 50 млн человек (или 40% населения России старше 16 лет).

«Значительная масса населения, особенно в среднем возрасте, хорошо понимает реалии. Кроме того, для этой группы людей типично наличие семей и детей, они понимают, что им необходимо достаточно большое количество средств для ежедневных трат на поддержание жизнеобеспечения», — говорит Комиссарова.

Наименьший уровень стресса у молодежи в возрасте 18–20 лет — 5,9 балла.

Прогулки — самый популярный вариант борьбы со стрессом в целом по всем опрошенным — наиболее «стрессующая» группа 31–40 лет использует реже всего (34%). Для сравнения: в группах 18–20 лет и 21–30 лет прогулки назвали по 41% респондентов, в группе 41–50 лет — 46%. Чаще других гуляют для снижения уровня стресса люди старше 61 года — 53%.

Самыми популярными способами расслабиться для людей в возрасте 31–40 лет являются вкусная еда и встречи с близкими и друзьями — эти варианты ответов выбрали по 37%.

Алкоголь как метод снижения стресса больше всего популярен в возрасте 41–50 лет (24%) и 51–60 лет (23%).

Мониторинг, проводимый Институтом психологии РАН, свидетельствует, что весной 2024 года в психоэмоциональном состоянии россиян «наметилась позитивная динамика». Хотя симптоматика депрессии сохраняется на прежнем уровне, выраженность тревоги существенно снизилась, отмечается в материалах Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Так, в конце мая 2024 года доля респондентов, отмечающих у себя симптомы депрессии, составила 36%, а респондентов, указывающих на симптомы трудноуправляемой тревоги, — 21%. Кроме того, впервые за два года тревога среди молодежи 18–24 лет вернулась к уровню, наблюдавшемуся до начала военной операции на Украине. Ниже всего психологическое благополучие у молодежи 25–34 лет, респондентов из крупных городов и представителей низкодоходных групп, говорится в материалах института.

Потребительская уверенность

В 2024 году происходит восстановление потребительских настроений, констатирует «Ромир». Значение индекса потребительской уверенности в марте 2024 года составило +5 (разница между долей оптимистов и пессимистов). В течение 2023 года ежемесячное значение индекса не поднималось выше +2 пунктов (в декабре), а минимум (-4 пункта) был зафиксирован в июле.

Наихудшее значение индекса потребительской уверенности (-1 пункт) отмечается в группе людей с доходами 121–140 тыс. руб. Для этой группы характерен высокий уровень кредитной нагрузки, говорится в материалах «Ромира». Наибольшее значение индекса (+43 пункта) фиксируется у тех, кто получает более 200 тыс. руб. в месяц.

В возрастном разрезе наиболее оптимистичные показатели индекса у потребителей старше 60 лет (+13 пунктов) и в группах 18–24 года и 35–44 года (+9). Наименьший оптимизм характерен для людей в возрасте 25–34 года (значение индекса — 0) и 45–59 лет (+1).

«Покупатель все в меньшей степени определяет свое поведение как режим экономии», — отмечается в материалах «Ромира». Так, доля тех, кто сообщал об отказе от дорогостоящих покупок и товаров длительного пользования, сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2 п.п. (с 42 до 40%). С 40 до 36% снизилась доля тех, кто говорит о перераспределении семейного бюджета в пользу еды и самого необходимого, с 40 до 35% — тех, кто сокращает расходы на отдых и развлечения.

Вместе с тем с 7 до 9% увеличилась доля респондентов, заявивших, что экономические проблемы в стране их не затронули.

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Анна Гальчева Анна Гальчева
«Ромир» потребительские настроения стресс алкоголь
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