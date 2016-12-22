Трамп выразил надежду на урегулирование торговых споров с Китаем

Эти вопросы, как считает президент США, можно решить, потому что у него сложились хорошие отношения с китайским лидером. Ранее Пекин объявил об отмене всех торговых и экономических договоренностей с Вашингтоном

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на урегулирование торговых и экономических споров с Китаем. Об этом американский лидер заявил, выступая на форуме республиканцев в Лас-Вегасе. Видеозапись с этого мероприятия опубликовал на своей странице в Twitter телеканал CBS News.

«Сейчас мы должны работать над торговлей с Китаем», — объявил Трамп, добавив, что в прошлом году США, «возможно, потеряли от торговли с Китаем $500 млрд» (именно в такую сумму Вашингтон ранее оценивал дефицит США в торговле с КНР). «Только подумайте, $500 млрд», — заметил глава США, подчеркнув в то же время, что, по его мнению, «США урегулируют этот вопрос с Китаем». «У нас очень хорошие отношения с председателем [КНР] Си Цзиньпином. Мы просто должны решить [эти проблемы]», — сказал президент США, отметив также, что стороны уже начали этот процесс.

Торговое противостояние между Соединенными Штатами и Китаем началось в 2018 году. Вашингтон тогда потребовал от Пекина сократить торговый дефицит не менее чем на $200 млрд и отказаться от некоторых субсидий по программе Made in China 2025 (в рамках этого проекта китайские власти вынуждают работающие в стране компании передавать свои «промышленные разработки и патенты» китайским партнерам). США эта программа беспокоила в связи с тем, что там опасались: американский бизнес не сможет конкурировать с модернизированной китайской промышленностью. После этого США объявили о введении тарифов на китайские товары, Пекин затем предпринял аналогичный ответ.

​20 мая стороны выпустили заявление о согласии принять меры по сокращению торгового дефицита между США и Китаем. После этого американский министр финансов Стивен Мнучин объявил о приостановке торговой войны. Такую же точку зрения тогда выражал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Несмотря на это 15 июня Вашингтон в очередной раз одобрил введение 25%-ной пошлины на импорт из Китая товаров, общая стоимость которых оценивается в $50 млрд.

Пекин, реагируя на это, затем заявил об отмене всех заключенных с США экономических и торговых договоренностей. 16 июня Китай объявил об ответных мерах на решение Трампа о вводе пошлин.